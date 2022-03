फैक्ट चेक: कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने नहीं पहने ये आपत्तिजनक मोजे, फर्जी है ये फोटो

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे शेयर करते हुए कई लोग कह रहे हैं कि ट्रूडो ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ के एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक प्रिंट्स वाले मोजे पहन कर चले गए.

इस फोटो में ट्रूडो के पीछे नीले रंग के बैकग्राउंड में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ लिखा हुआ है. ट्रूडो के मोजों पर पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स के प्रिंट्स नजर आ रहे हैं. कई लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर किसी देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े कार्यक्रम में इस तरह के मोजे पहन कर कैसे जा सकता है.

मिसाल के तौर पर, एक ट्विटर यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, “जस्टिन ट्रूडो के मोजों को ध्यान से देखिए. क्या इस तरह के मोजे पहनना उचित है?”

हमने पाया कि वायरल फोटो एडिट की हुई है. असली फोटो जनवरी 2018 की है, जब जस्टिन ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ के समिट में बत्तखों के प्रिंट्स वाले मोजे पहन कर गए थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने से ये हमें ‘एसोसिएटेड प्रेस’ की वेबसाइट पर मिली. इस फोटो में देखा जा सकता है कि ट्रूडो ने नीले रंग के मोजे पहने हैं जिस पर पीले रंग की छोटी-छोटी बत्तखों के प्रिंट्स हैं, न कि पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स के. यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रूडो ने ये मोजे 25 जनवरी, 2018 को दावोस, स्विट्जरलैंड में हुए ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ के समिट में पहने थे.



साल 2018 में जस्टिन के बत्तख प्रिंट्स वाले मोजों की मीडिया में खासी चर्चा हुई थी.

वैसे जस्टिन ट्रूडो के मोजे कई बार खबरों में रह चुके हैं. इससे पहले वह साल 2015 में मेपल (Maple) की पत्तियों के प्रिंट्स वाले और साल 2017 में स्टार वॉर्स की थीम पर आधारित मोजे पहन चुके हैं.



जस्टिन खुद भी अपने मोजों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं.





These are the socks you’re looking for. #MayTheFourthBeWithYou#GuerreDesÉtoiles pic.twitter.com/AXTQkgmkYH