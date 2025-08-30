फैक्ट चेक: कनाडा में हुए 2022 के सड़क हादसे का वीडियो भारत का बताकर किया जा रहा है शेयर

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक जानलेवा सड़क हादसे के आरोप में गिरफ्तार हरजिंदर सिंह का मामला इस वक्त काफी चर्चा में है. मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हरजिंदर पर आरोप है कि उनकी लापरवाही की वजह से एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. खबरों की मानें तो उन्हें इस मामले में 45 साल तक की सजा भी हो सकती है.
इसी बीच सड़क हादसे का एक और वीडियो भारत का बताकर सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे इस ड्राइवर के सामने अचानक एक गाड़ी आ जाती है और फिर दोनों गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो जाती है. वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं.
वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ऐसा सिर्फ हमारे भारत में ही हो सकता है ट्रक ड्राइवर तेज गाड़ी चलाते हुए फोन में लगा है और स्लो ट्रैफिक की वजह से धीरे चल रही गाड़ी में टक्कर मारकर बूढ़े दादा दादी और बच्चों को जान से मार देता है इसको क्या सजा मिलनी चाहिए?”
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि साल 2022 का ये वीडियो कनाडा का है. इस मामले में दोषी महकदीप सिंह को 5 साल की सजा सुनाई गई थी.
कैसे पता लगाई सच्चाई?
वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये एक एक्स पोस्ट में मिला. पोस्ट में इस वीडियो को कनाडा का बताया गया है. पोस्ट के मुताबिक ये मामला 2022 का है और वीडियो में दिख रहे ट्रक ड्राइवर का नाम महकदीप सिंह है. ट्रक और एसयूवी गाड़ी की इस टक्कर में दो बच्चों की मौत हो जाती है.
इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इससे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. कनाडा के अखबार Le Journal de Montréal में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 18 अप्रैल 2022 की है. ट्रक और गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में बैठे दो बच्चों समेत उनकी 68 साल की दादी की इस हादसे में मौत हो गई और दो लोग घायल भी हो गए.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा ओंटारियो में बेलेविले के पास हाईवे-401 पर हुआ था. महकदीप ट्रक चलाते समय अपने फोन में व्यस्त था जिससे वो अपने आगे धीमी होती गाड़ियों का अंदाजा नहीं लगा पाया. महकदीप को इस मामले में 5 साल की सजा हुई लेकिन हादसे में मारे गए बच्चों के पिता Jean-Philippe Giroux ने इस सजा को कम बताया और अपनी नाराजगी जताई.
साफ है कि 2022 में कनाडा में हुए एक सड़क हादसे के वीडियो को भारत का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है. (रिपोर्ट - आशीष कुमार)