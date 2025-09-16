फैक्ट चेक: बिहार चुनाव की तारीखों का नहीं हुआ है ऐलान, 2010 का है ये शेड्यूल

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है. इस गहमागहमी के बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

वायरल पोस्ट के मुताबिक, बिहार में चुनाव छह चरणों में चुनाव होंगे जिसका पहला चरण 21 अक्टूबर को और आखिरी 20 नवंबर को होगा. पोस्ट में नतीजे आने की बात 24 नवंबर बताई गई है.

लेकिन असल में, चुनाव आयोग ने अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. अगर चुनाव आयोग वाकई तारीखों का ऐलान करता तो ये बड़ी खबर होती और मीडिया में इसकी चर्चा भी हो रही होती. लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं छपी हैं.

जांच में ये भी पता चला कि पोस्ट में जिन तारीखों का जिक्र किया गया है उनका ऐलान चुनाव आयोग ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किया था.

2010 में छपी इन खबरों में बिहार चुनाव की ये तारीखें देखी जा सकती हैं. रही बात इस बार के चुनाव की तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि बिहार में पोलिंग नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकती है. बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है.

---- समाप्त ----