फैक्ट चेक: बिहार चुनाव की तारीखों का नहीं हुआ है ऐलान, 2010 का है ये शेड्यूल

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इससे जुड़ा एक चुनाव कार्यक्रम सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है. आज तक ने इस दावे का फैक्ट चेक किया है.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 21 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव होंगे और नतीजे 24 नवंबर को आएंगे.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
चुनाव आयोग ने अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. स्क्रीनशॉट में दिख रही तारीखें 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव की हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है. इस गहमागहमी के बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 

वायरल पोस्ट के मुताबिक, बिहार में चुनाव छह चरणों में चुनाव होंगे जिसका पहला चरण 21 अक्टूबर को और आखिरी 20 नवंबर को होगा. पोस्ट में नतीजे आने की बात 24 नवंबर बताई गई है. 

Fact Check 1st

लेकिन असल में, चुनाव आयोग ने अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. अगर चुनाव आयोग वाकई तारीखों का ऐलान करता तो ये बड़ी खबर होती और मीडिया में इसकी चर्चा भी हो रही होती. लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं छपी हैं. 

जांच में ये भी पता चला कि पोस्ट में जिन तारीखों का जिक्र किया गया है उनका ऐलान चुनाव आयोग ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किया था.  

2010 में छपी इन खबरों में बिहार चुनाव की ये तारीखें देखी जा सकती हैं. रही बात इस बार के चुनाव की तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि बिहार में पोलिंग नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकती है. बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है.  

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
