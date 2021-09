फैक्ट चेक: अजमेर शरीफ दरगाह के गुंबद में रोशनी समाने की घटना करिश्मा नहीं, सिर्फ इफेक्ट

अजमेर शरीफ दरगाह का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें मछली के आकार की रोशनी दरगाह के गुंबद में समाती दिख रही है. अजमेर की कई स्थानीय न्यूज वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल इस वीडियो को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हुआ चमत्कार बता रहे हैं. इस वीडियो का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि वीडियो में जो रोशनी नजर आ रही है, वो सिर्फ कैमरे के लेंस की चमक की वजह से पैदा हुआ एक इफेक्ट है. हकीकत में इस किस्म का कोई चमत्कार अजमेर शरीफ दरगाह में नहीं हुआ है. दरगाह के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है.

क्या है सच्चाई

अजमेर की दरगाह ख्वाजा साहब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशफ़ाक़ हुसैन ने ‘आजतक’ को बताया कि इस तरह का कोई भी चमत्कार दरगाह शरीफ में नहीं हुआ है.

अशफ़ाक़ ने हमें दरगाह साहब, अजमेर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट का लिंक भी भेजा, जिसमें इस वीडियो को फर्जी बताया गया है.

Don't Share this video Friends

this one is edited#fakepostalert pic.twitter.com/NOlC5U8S3D