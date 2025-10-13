scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: AI से बनाई गई बुर्कानशी महिला क्रिकेटरों की फोटो को असली मानकर किया गया शेयर

सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में बुर्का पहने हुईं दो महिला क्रिकटरों को क्रिकेट पिच पर देखा जा सकता है. कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी महिला खिलाड़ियों ने इस्लामी लिबास पहनकर ये मैच खेला. फोटो के साथ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं, “दो बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्दा कोई बाधा नहीं, बल्कि सुरक्षा है—और  कमज़ोरी नहीं, बल्कि ताकत है! बांग्लादेशी खिलाड़ी इस्लामी लिबास पहनकर क्रिकेट खेल रहा है। माशाअल्लाह”.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
महिला क्रिकेट विश्वकप में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में  बांग्लादेशी क्रिकेटर्स बुर्का पहनकर खेलीं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई गई है. इस मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ.

भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहे हैं. 10 अक्टूबर को गुवाहाटी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ जो कीवी टीम ने 100 रन से जीत लिया. 

लेकिन सोशल मीडिया पर ये मैच किसी और वजह से चर्चा में है और वो है इस मैच का एक कथित फोटो. इस वायरल फोटो में बुर्का पहने हुईं दो महिला क्रिकटरों को क्रिकेट पिच पर देखा जा सकता है.

कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी महिला खिलाड़ियों ने इस्लामी लिबास पहनकर ये मैच खेला.

fact check

इस दावे के साथ तस्वीर को फेसबुक और एक्स पर कई लोग शेयर कर चुके हैं. फोटो को सही मानते हुए लोग इस पर ‘माशाअल्लाह’ कमेंट कर रहे हैं.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI) की मदद से बनाई गई है. 

कैसे पता की सच्चाई?

पहली बात तो ये कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर वाकई बुर्का पहनकर मैच खेलतीं तो इसे लेकर तमाम खबरें छपतीं. लेकिन हमें ऐसी कोई विश्वसनीय खबर नहीं मिली.

हमने इस मैच की हाइलाइट्स भी देखी लेकिन इसमें भी हमें बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर्स, अपनी टीम की जर्सी पहने ही दिख रही हैं.

वायरल फोटो में नीचे दाईं तरफ गूगल के इमेज मेकिंग AI टूल ‘Gemini’ का लोगो नजर आ रहा है. ये लोगो तभी दिखाई देता है जब किसी फोटो को Gemini से बनाया या एडिट किया जाए.

ये फोटो Gemini से बनाई या एडिट की गई है, इस बात की पुष्टि हमने गूगल के सिंथ आईडी डिटेक्टर से भी की. इस टूल से पता लगाया जा सकता है कि कोई तस्वीर या वीडियो गूगल AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है या नहीं. डिटेक्टर ने पुष्टि की कि फोटो गूगल AI का इस्तेमाल करके बनाई गई है.

fact check

पहले हिजाब में खेलती दिख चुकी हैं महिला क्रिकेटर

हालांकि आईसीसी विश्व कप में मुस्लिम महिला क्रिकेटर हिजाब पहनकर खेलते दिख चुकी हैं. इनमें एक नाम आता है स्कॉटलैंड की क्रिकेटर अबताहा मकसूद का. वो 2024 में हुए महिला टी20 वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर गेंदबाजी करते दिखी दिखी थीं.

इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर कुरतुलैन भी इसी साल हुए महिला अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप में हिजाब पहने दिखी थीं.

---- समाप्त ----
