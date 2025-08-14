फैक्ट चेक: बीजेपी विधायक ने एसडीएम को मारा थप्पड़? इस वीडियो की असल कहानी कुछ और है

किसी ऑफिस में बैठे शख्स को थप्पड़ मारते एक आदमी का वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के एक विधायक ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया. वीडियो पर लिखा है, 'ये है भाजपा का गुंडाराज'.

एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "बीजेपी की विधायक ने एसडीएम को मारा थप्पड".

कई लोग इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर तंज कस रहे हैं. जैसे, एक व्यक्ति ने इस पर कमेंट किया, "यही है भाजपा का असली रूप".

एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "ऐसे विधायक को पुलिस प्रशासन तत्काल की गिरफ्तार कर कम से कम 6 महीने का इनको कठोर सजा दिया जाए ताकि यह दोबारा किसी को हाथ उठाने लायक ना बचे यह विधायक के नाम पर गुंडे हैं और भाजपा में 70% इस तरह के गुंडे विधायक बने हैं और सांसद".

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि न तो इस वीडियो में थप्पड़ मारता दिख रहा शख्स बीजेपी विधायक है और न ही पिटने वाला व्यक्ति एसडीएम है. ये अगस्त 2024 की महाराष्ट्र की घटना है, जब स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता मयूर बोर्डे ने एक विवाद के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर को थप्पड़ मार दिया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसके संबंधित मराठी और अंग्रेजी भाषा की कुछ खबरें मिलीं, जो अगस्त 2024 में छपी थीं. इन खबरों में इस वीडियो के स्क्रीनशॉट देखे जा सकते हैं. 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक खबर के अनुसार ये घटना महाराष्ट्र के जालना जिले में 13 अगस्त, 2024 को हुई थी. खबर में लिखा है कि स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के यूथ विंग के नेता मयूर बोर्डे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वरुड शाखा के मैनेजर को थप्पड़ मार दिया था.

स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, दरअसल एक किसानों की यूनियन है, जो स्वाभिमानी पक्ष नाम की राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है. 'टीवी 9 मराठी' की एक खबर के अनुसार, वीडियो में दिख रहे बैंक मैनेजर का नाम धीरेंद्र सोनकर है. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपना पैसा निकालने आए किसानों को कई बार वापस भेज दिया था. नाराज किसानों ने इस बात की शिकायत मयूर बोर्डे से की थी. इसके बाद बोर्डे, किसानों के साथ बैंक गए थे, जहां धीरेंद्र सोनकर के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी और उन्होंने सोनकर को थप्पड़ मार दिया था. धीरेंद्र सोनकर ने इस मामले को लेकर जाफराबाद पुलिस स्टेशन में बोर्डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

पिछले साल ये वीडियो एक दूसरे दावे के साथ अंग्रेजी भाषा में वायरल हुआ था. उस वक्त भी हमने इसकी सच्चाई बताई थी. इससे संबंधित हमारा फैक्ट चेक यहां पढ़ा जा सकता है.

---- समाप्त ----