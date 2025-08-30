फैक्ट चेक: अमेरिका में गिरफ्तार हुए ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह की मां से मिले चंद्रशेखर? नहीं, ये महिला कोई और हैं

अमेरिका के फ्लोरिडा में सड़क दुर्घटना के आरोपी ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह के परिवार वालों की अपील है कि उसे कठोर सजा न दी जाए. 28 साल के हरजिंदर पर आरोप है कि उसके गलत यू-टर्न के चलते एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. कुछ खबरों में बताया गया है कि इस मामले में ड्राइवर को 45 साल तक की सजा भी हो सकती है.

इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो एक बुजुर्ग महिला से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये महिला ट्रक ड्राइवर हरजिंदर की मां हैं और चंद्रशेखर ने उनसे मुलाकात कर उन्हें हौसला दिया.

वायरल वीडियो पर लिखा है, “देख लो भाई हरजिंदर सिंह के घर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद और है. हरजिंदर सिंह की मां ने चंद्रशेखर को गले लगा कर रोने लगी.”

हालांकि आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो में दिख रही महिला का हरजिंदर सिंह के परिवार से कोई लेना-देना नहीं है. वो “भीम आर्मी भारत एकता मिशन” के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कमल बरारा की मां हैं.

कैसे पता की सच्चाई?

कीवर्ड के जरिए सर्च करने पर हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि चंद्रशेखर आजाद ने हाल-फिलहाल में हरजिंदर सिंह के घर का दौरा किया है. हमें चंद्रशेखर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये कमल कुमार बरारा नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां इसे 2 मई, 2025 को अपलोड किया गया था. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “नगीना सांसद और मेरी मां की खूबसूरत मुलाकात.” यहां गौर करने वाली बात ये है कि फ्लोरिडा में सड़क दुर्घटना का मामला 12 अगस्त का है जबकि ये वीडियो इससे काफी पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.

कमल की प्रोफाइल से पता चलता है कि वो भीम आर्मी से जुड़े हैं और अंबाला के रहने वाले हैं.

वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने कमल बरारा से बात की.

उन्होंने हमसे पुष्टि की कि इस वीडियो में नजर आ रहीं महिला उनकी मां हैं. उन्होंने बताया कि वो हरियाणा में “भीम आर्मी भारत एकता मिशन” के प्रदेश अध्यक्ष हैं. एक दौरे के दौरान चंद्रशेखर उनके घर आए थे और उनकी मां और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की थी.

कमल ने इस मुलाकात के कुछ और वीडियोज भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किये थे. इसके अलावा ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह के एक रिश्तेदार ने भी हमें बताया कि उनके घर चंद्रशेखर नहीं आए.

इस तरह से साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद के साथ नजर आ रहीं महिला “भीम आर्मी भारत एकता मिशन” के प्रदेश अध्यक्ष कमल बरारा की मां हैं. हरजिंदर सिंह की मां नहीं.

