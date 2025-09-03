फैक्ट चेक: गर्लफ्रेंड से नाराज युवक ने काटी पूरे गांव की बिजली? ये कहानी फर्जी निकली

गर्लफ्रेंड के फोन न उठाने पर खफा होकर उसके पूरे गांव की बिजली काट देने वाले एक सरफिरे आशिक की कथित कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. ऐसा कहने वाले सबूत के तौर पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें सचमुच एक युवक बिजली के खंबे पर चढ़ा हुआ है और तारों को काटता नजर आ रहा है.

एबीपी न्यूज, न्यूज 18, मिंट सहित कई न्यूज आउटलेट्स ने भी वीडियो को इसी दावे के साथ शेयर कर दिया. आजतक ने भी इस खबर को चलाया लेकिन बाद में गलती का एहसास होने पर इसे हटा दिया.

दरअसल, इस वीडियो के साथ बताई जा रही कहानी पूरी तरह बेबुनियाद है. इसमें दिख रहा युवक अनवर हुसैन नाम का लाइनमैन है जो बक्सा, असम के निकाशी गांव में बिजली के पुराने तारों को हटाकर नए तार लगा रहा था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे 'टेक्निकल वर्क' नाम के यूट्यूब चैनल पर 17 जुलाई को '#electrician' और '#Lineman' जैसे हैशटैग्स के साथ पोस्ट किया गया था.

'टेक्निकल वर्क' नाम के इस यूट्यूब चैनल पर अक्सर बिजली के काम से संबंधित वीडियो शेयर किए जाते हैं. इनमें से किसी में बिजली के खंबे पर चढ़कर कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है तो किसी में ट्रांस्फॉर्मर के रिपेयर का काम चल रहा है.

हमने इस यूट्यूब अकाउंट को चलाने वाले व्यक्ति जाहिदुल इस्लाम से संपर्क किया तो पूरी बात पता चली. जाहिदुल ने आजतक को बताया कि वीडियो में दिख रहे शख्स उनके साथी अनवर हुसैन हैं और ये वीडियो असम के बक्सा जिले के निकाशी गांव का है.

उन्होंने बताया, "ये वीडियो जून का है जब अनवर पुराने, खराब तार को हटाकर नए तार लगा रहा था. किसी ने उस वीडियो के साथ गर्लफ्रेंड वाली फर्जी कहानी जोड़ कर इसे वायरल कर दिया." जाहिदुल के मुताबिक, वो और उनकी टीम के लोग ठेकेदार के निर्देशन में 'असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड' के लिए काम करते हैं.

जाहिदुल ने हमें अनवर की और अपने बिजली मिस्त्रियों के ग्रुप की फोटो भी भेजी, जिसे नीचे देखा जा सकता है.

हमने अनवर के एक और साथी साकिब से भी इस बारे में बात की. उन्होंने बताया कि अनवर इस विवाद की वजह से बहुत परेशान है और उसकी शादी तक टूटने की नौबत आ गई है.

साकिब ने हमें एक वीडियो भी भेजा जिसमें अनवर और उनके साथी बता रहे हैं कि वायरल वीडियो के साथ झूठी कहानी गढ़ी जा रही है.

साफ है, असम में ​बिजली का काम करने वाले व्यक्ति का वीडियो, गर्लफ्रेंड वाले बेतुके दावे के साथ वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----