बाबा बर्फानी के दर्शन कर मौन हो गए थे स्वामी विवेकानंद, जानिए 127 साल पहले कैसे हुई थी ये अद्भुत अमरनाथ यात्रा

स्वामी विवेकानंद ने जुलाई-अगस्त 1898 को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी. उन्होंने इसे बेहद प्रेरणादायक बताया था. स्वामी जी की शिष्या के तौर पर उनके साथ रहीं भगिनी निवेदिता ने इस यात्रा का जिक्र बहुत विस्तार से किया है. स्वामी जी की यात्राओं पर आधारित अपनी किताब "Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' में भगिनी निवेदिता ने अमरनाथ यात्रा का वर्णन किया है.

