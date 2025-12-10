'मेरा बचपन से सपना था...', यशस्वी ने सुनाया पहले ODI शतक का किस्सा, रोहित-विराट को बोला थैंक्स

'एजेंडा आजतक 2025' में टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर के पहले शतक का जिक्र किया. हाल ही में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में यशस्वी ने अपना पहला वनडे शतक जड़ा. इस शतक को यादगार बताते हुए यशस्वी ने आजतक से कहा कि पहला शतक हमेशा खास होता है. मैंने बचपन से सपना देखा था कि वनडे में शतक लगाऊं और जब ये पूरा हुआ तो बहुत मजा आया.

कोहली-रोहित को कहा थैंक्स

यशस्वी टेस्ट क्रिकेट में अपनी धाक जमा चुके हैं. लेकिन वनडे में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले थे. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब उन्हें मौका मिला तो यशस्वी ने शतक लगा दिया. अबतक यशस्वी ने केवल 4 ही वनडे मैच खेले हैं. लेकिन चौथे ही मैच में उन्होंने शतक जड़कर इस फॉर्मेट में भी अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

अपनी इस पारी का जिक्र करते हुए यशस्वी ने कहा कि पहले रोहित शर्मा ने उन्हें बहुत समझाया. उन्होंने कहा कि तुम आराम से खेलो और मैं रिस्क ले रहा हूं. इसके बाद विराट कोहली ने भी उन्हें छोटी-छोटी टिप्स दी. जिसकी बदौलत उन्होंने ये शतक जड़ दिया.

बता दें कि विशाखापत्तनम में खेले गए इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने 116 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अपनी पारी में यशस्वी ने 12 चौके और 2 छक्के लगाए थे. उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 9 विकेट से ये मैच जीता था और सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया था.

ओवल के शतक को बताया खास

यशस्वी उन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है. जब यशस्वी से पूछा गया कि आखिर उनका सबसे स्पेशल शतक कौन सा है तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हर शतक खास है. लेकिन ओवल में उनका टेस्ट शतक उनके दिल के ज्यादा करीब है. क्योंकि उस मैच में उनकी पूरी फैमिली पहुंची थी.

