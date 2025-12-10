रोहित-कोहली के टीम में होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? यशस्वी ने बताया ड्रेसिंग रूम का हाल

रोहित और विराट कोहली अब टीम इंडिया के लिए केवल वनडे खेलते हैं. दोनों दिग्गजों ने टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. दोनों का अगला मिशन वनडे वर्ल्ड कप 2027 है. इसके लिए वो कमाल की लय में है. भारत के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन एक सवाल रहता है कि जब दोनों ड्रेसिंग रूम में होते हैं और जब नहीं होते हैं तो आखिर क्या बदलाव देखने को मिलता है? इस सवाल का जवाब दिया यंग क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने.

यशस्वी ने बुधवार को एजेंडा आजतक 2025 के मंच पर शिरकत की. उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विराट और रोहित दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं. जब वो हमारे साथ होते हैं तो निश्चित रूप से हम जैसे यंग खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलती है.

यशस्वी ने कहा कि दोनों ने इतने साल भारत के लिए खेला है. उनके पास अपार अनुभव है. जब वो होते हैं तो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है. वो हमेशा अपना अनुभव शेयर करते हैं. दोनों काफी सपोर्टिव हैं और हमेशा यंग खिलाड़ियों की मदद करते हैं.

जब नहीं होते तो कमी खलती है?

यशस्वी ने कहा कि जब दोनों दिग्गज टीम में नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से उनकी कमी खलती है. उन्होंने हर सिचुएशन में खेला है. उनका अनुभव हमेशा काम आता है. उनसे हम अपनी परेशानी भी साझा करते हैं. क्रिकेट की तमाम बातें करते हैं.

रोहित-कोहली अच्छे खिलाड़ी और अच्छे इंसान भी

यशस्वी ने कहा कि रोहित और कोहली दोनों खिलाड़ी तो महान हैं ही बल्कि इंसान भी बहुत जबरदस्त हैं. दोनों काफी मजाकिया हैं. रोहित के साथ बॉन्ड पर यशस्वी ने कहा कि जब वो हमें नहीं डाटते हैं तो लगता है कि शायद कुछ गलती हो गई है. क्योंकि वो जितना डांटते हैं उतना ही ज्यादा प्यार भी करते हैं.

बता दें कि रोहित और विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. विराट ने दो शतक और अर्धशतक जमाया, जबकि रोहित के बल्ले से सीरीज में दो फिफ्टी आई.

