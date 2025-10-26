प्रेग्नेंसी में बिगड़े थे प्रिंस से रिश्ते, किसकी लगी नजर? युविका बोलीं- भगवान भरोसे छोड़ दिया था

टीवी एक्टर प्रिंस नरूला और उनकी वाइफ युविका चौधरी छोटे पर्दे के बेहतरीन कपल में से एक हैं. दोनों प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं. पिछले काफी समय से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए. हालांकि अब दोनों ने अपने बीच की अनबन सुलझा ली है और अलग होने की अटकलों को भी खारिज कर दिया. अब युविका ने इस बारे में सुनीता आहूजा के व्लॉग में अपने रिश्ते को लेकर बात की है.

दरअसल बॉलीवुड स्टार गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा हालिया व्लॉग में युविका चौधरी के साथ मंदिर जाती हैं. जहां दोनों मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत बातें करती हैं. इसके बाद युविका ने प्रिंस के साथ अपने अनबन को लेकर बात की.

युविका चौधरी ने क्या कहा?

वीडियो में सुनीता ने युविका और प्रिंस की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों की खबरों का जिक्र किया. जिस पर एक्ट्रेस ने कहा,'यह एक बुरी नजर थी. जब आप लोगों की नजरों में इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है.' उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने इन समस्याओं का सामना कैसे किया और कहा, 'मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया. मैं आध्यात्मिक हो गई और खुद से प्यार करने लगी, जिससे मुझे उन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिली.'

सुनीता आहूजा ने क्या कहा?

वहीं वीडियो में सुनीता आहूजा ने यह भी बताया कि कैसे उनके किसी जानने वाले ने उन पर और उनके परिवार पर काला जादू किया था. उन्होंने कहा, 'मुझे पता चल जाता है कि मुझ पर, मेरे बच्चों पर या मेरे परिवार पर किसकी बुरी नजर है या कौन काला जादू करता है. मुझे यह आभास हमेशा होता है. परिवार के अंदर और बाहर भी कुछ लोग होते हैं, जिनकी बुरी नजर होती है.

'आज गोविंदा और मैं इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कपल हैं. यह बात सभी जानते हैं. हमने साथ में बहुत काम किया है, और अक्सर परिवार ही होता है जिसकी बुरी नजर होती है जब वह अपनी पत्नी और बच्चों की बात सुनता है. मैं हमेशा अपने परिवार को दोष देती हूं क्योंकि वे दूसरों को खुश नहीं देख सकते.'

प्रिंस-युविका की कैसे हुई शादी?

बता दें कि प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की प्रेम कहानी लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 9 से शुरू हुई. जहां प्रिंस ने युविका के लिए अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर किया. रियलिटी शो के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद 2018 में उनकी सगाई हो गई. इस जोड़े ने अक्टूबर 2018 में शादी के बंधन में बंध गए और अक्टूबर 2024 में अपने पहले बच्ची एकलीन का वेलकम किया.

