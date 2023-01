शार्क टैंक इंडिया 2 बना 'सास बहू' ड्रामा शो? उड़ रही खिल्ली, इंडियन आइडल से क्यों हो रही तुलना

पॉपुलर बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया 2 ने नए सीजन के साथ एक बार फिर दस्तक दे दी है. शो का सेकेंड सीजन 2 जवनरी से शुरू हुआ है. शार्क टैंक इंडिया के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. लोग अपने फीडबैक्स दे रहे हैं. कई लोगों को ये शो पसंद आ रहा है, जबकि कई यूजर्स का मानना है कि इस शो में जरूरत से ज्यादा ही ड्रामा दिखाया जा रहा है.

शो के जजेस भी कई अलग वजहों से ट्रोल हो रहे हैं. कुछ लोग शो की जज नमिता थापर के मेकअप ब्रांड में इन्वेस्ट ना करने से नाखुश दिखे, तो कई लोग अशनीर ग्रोवर की गैर-मौजूदगी को मिस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर शो को काफी ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं लोगों का शार्क टैंक इंडिया 2 के बारे में क्या कहना है.

शो में हो रहा पक्षपात?

शो की शुरुआत में ही शार्क टैंक इंडिया की लेडी जज नमिता थापर सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गईं. शो के पहले एपिसोड में एक मेकअप ब्रांड ने काफी अच्छी तरह पिच किया था. सभी जज इंप्रेस दिखे, लेकिन नमिता थापर को यह पसंद नहीं आया. उनका कहना था कि ये मेकअप ब्रांड उनकी को-जज विनीता सिंह के मेकअप ब्रांड, शुगर कॉस्मेटिक को टक्कर दे सकता है. लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि वो टैलेंट को देखने के बजाय दोस्ती को अहमियत दे रही हैं.

अशनीर ग्रोवर को मिस कर रहे लोग

शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा अशनीर ग्रोवर ने अपने नाम की थी. सोशल मीडिया पर वो हर दिन ट्रेंड करते थे. उनपर अब भी कई मीम्स वायरल रहते हैं. लेकिन अशनीर ग्रोवर शो के दूसरे सीजन का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उनके फैंस निराश हैं और उनकी गैर मौजूदगी को मिस कर रहे हैं.

Bring back @Ashneer_Grover in Shark Tank India... Please @SonyLIV @SonyTV.. Sir @Ashneer_Grover is soul of Shark Tank India please... — Sayantan Jana (@Sayanta79844290) January 5, 2023

Petition to bring back Ashneer grover IN Shark tank India pic.twitter.com/sTaEHYxgvK — Ansh Shah (@asmemesss) January 4, 2023

इंडियन आइडल से हुई तुलना

शार्क टैंक इंडिया 2 के जज अनुपम मित्तल शुरुआत से ही काफी चर्चा में हैं. शो के एक एपिसोड में वो काफी इमोशनल दिखे. एक कंटेस्टेंट की कहानी सुनने के बाद उन्हें अपनी दादी की याद आ गई, जिन्हें उन्होंने खो दिया है. अपनी दादी को याद कर वो रोने लगे.

शो के जज को रोता देखकर कुछ यूजर्स ने उनकी तुलना नेहा कक्कड़ से कर डाली. एक यूजर ने लिखा कि ये शो इंडियन आइडल की तरह बनता जा रहा है. यूजर ने लिखा- शार्क टैंक धीरे-धीरे इंडियन आइडल बन रहा है और अनुपम मित्तल नए नेहा कक्कड़ हैं.

Shark tank India season 2 is slowly turning into Indian idol..🙃 — koun ankit Shrivastava (@kounankit) January 5, 2023

Shark tank is officially the new Indian Idol .Why everything needs to be so dramatised in India , I mean literally good pitches are getting rejected because of friendships within the sharks😂 @SonyTV #SharkTankIndiaS2 @Ashneer_Grover waapas aajao bhai🙏 January 4, 2023

शो में हो रहा सास बहू ड्रामा?

कई लोगों का ये भी मानना है कि अशनीर ग्रोवर के शो में ना होने से शार्क टैंक इंडिया सास बहू ड्रामा शो लग रहा है. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि इस बार शो में कुछ ज्यादा ही कहानियां दिखाई जा रही हैं, जिससे ये बिजनेस रियलिटी शो कम और ड्रामा शो ज्यादा लग रहा है.

Shark Tank Season 2 is feels more like Drama show than Investment/Entrepreneur Show. Drama aside, it's still the best Indian show for me atleast.#SharkTankIndiaS2 — Shivam Nasriwala🇮🇳 (@SNasriwala) January 4, 2023