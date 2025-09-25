scorecardresearch
 

अमिताभ बच्चन ने क्यों छोड़ी राजनीति? बोले- ये काम बहुत मुश्किल था इसलिए...

गेम शो 'केबीसी 17' को अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं. इस शो में अमिताभ कई बारी अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से शेयर करते हैं. इस बार अमिताभ ने बताया कि उन्होंने आखिर राजनीति क्यों छोड़ी.

अमिताभ बच्चन ने क्यों छोड़ी राजनीति (Photo: Screengrab)
'कौन बनेगा करोड़पति 17' दर्शकों के बीच काफी चर्चा में आया हुआ है. जिस तरह अमिताभ बच्चन अपनी पर्सनल लाइफ के किस्से शेयर करते हैं, वो फैन्स को पसंद आता है. इस बार अमिताभ ने शो में कंटेस्टेंट्स को बताया कि आखिरकार उन्होंने राजनीति क्यों छोड़ी. 

अमिताभ ने क्यों छोड़ी राजनीति?
अमिताभ ने बताया कि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है. अमिताभ ने कहा- मैंने राजनीति एक इमोशनल स्टेट में छोड़ी. मेरा जन्म इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था. वहां के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं. मुझे वोट मिले, मैंने इलेक्शन जीता. पर जब मैंने वहां कुछ दिन गुजारे मैंने रियलाइज किया कि ये एक मुश्किल टास्क है. हमें इस साइड को भी देखना चाहिए. उस साइड को भी देखना चाहिए. इस तरफ की सुननी चाहिए. ऐसे करना चाहिए. तो मुझे बहुत मुश्किल लगा. 

पर इस राजनीति के कम समय वाले करियर ने मुझे ये सिखाया कि भारत में अगर गांव को हम देखें तो वहां रियल लाइफ में स्थिति अभी भी बहुत खराब है. मेरे लिए वो दो साल बहुत कीमती रहे. मुझे पता लगा कि लोग आखिर रह कैसे रहे हैं. वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं. वो आपको इतनी इज्जत देते हैं. जब भी कोई इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़ा होता है तो सभी साथ देते हैं. वो अपनी तरह से इज्जत करते हैं. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी. 

अमिताभ ने कौन सी पार्टी की थी जॉइन?
अमिताभ बच्चन ने साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) जॉइन की थी. इसी साल में उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और एक मिलियन (10 लाख) से अधिक वोट्स जीतकर रिकॉर्ड बनाया. ये भारत के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी. हालांकि, साल 1987 में अमिताभ बच्चन का नाम एक कॉन्ट्रोवर्सी में आया, जिसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी.

अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव हैं. फिल्मों में अभी भी काम कर रहे हैं. 80 साल के होने के बावजूद काफी फिट रहने की कोशिश करते हैं. आखिरी बार अमिताभ बच्चन को फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में देखा गया था. अमिताभ काफी वॉइसओवर्स भी करते हैं. 

