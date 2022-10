कौन हैं अब्दू के दुश्मन हसबुल्ला? बिग बॉस हाउस में लेने जा रहे हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री

अब्दू रोजिक बिग बॉस 16 के सबसे क्यूट कंटेस्टेंस में से एक हैं. बिग बॉस हाउस में अब्दू ना किसी से फालतू बोलते हैं. ना ही किसी लड़ाई में शामिल होते हैं. पर लगता है कि अब अब्दू के दिन बदलने वाले हैं. बिग बॉस हाउस में अब्दू के दुश्मन हसबुल्ला मैगोमेदोव की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. ये जानकर अब्दू के फैंस को थोड़ा झटका लगा होगा. पर यही सच है.

शो में अब्दू के दुश्मन की एंट्री

शायद ही कोई ऐसा होगा जो अब्दू रोजिक पर फिदा नहीं होगा. अब्दू हर कंटेस्टेंट संग मस्ती करते दिखते हैं. अब्दू सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज के भी फेवरेट बन गये हैं. अब्दू की मस्ती तो सब देख ही रहे हैं. पर अब लगता है कि जल्द ही शो में उनका गुस्सा भी देखने को मिलने वाला है. वो इसलिये, क्योंकि शो में अब्दू के साथ उनके दुश्मन हसबुल्ला भी नजर आ सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बॉस 16 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिये हसबुल्ला मैगोमेदोव को अप्रोच किया गया है. हसबुल्ला की वाइल्ड कार्ड एंट्री की खबर सुनने के बाद फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. जैसे कि क्या हसबुल्ला भी अब्दू की तरह घरवालों के चाहेते बन जायेंगे. या फिर अब्दू कब तक उन्हें लेकर अपना आपा खो बैठेंगे. अब्दू और हसबुल्ला की लड़ाई जगजाहिर है. ऐसे में दोनों बिग बॉस हाउस में क्या कमाल करते हैं. ये वक्त बतायेगा. हसबुल्ला बिग बॉस के घर में एंट्री लें, उससे पहले इन्हें थोड़ा नजदीक से जानते हैं.

#BreakingNews#Hasbulla is Confirmed to enter as Wild Card contestant. #BiggBoss16 pic.twitter.com/ZymbX8DD2I