घमंड ने बर्बाद किया इन एक्टर्स का करियर, पीछे छूटा स्टारडम, हुआ पछतावा

बॉलीवुड टेलीविजन के कई ऐसे सितारे हैं, जिनके एक गलत फैसले ने उनके करियर पर बुरा असर डाला. अगर ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सोच-समझकर कदम उठाते, तो आज इनका करियर अलग मुकाम पर होता.

अब कहां हैं ये स्टार्स (PHOTO: Instagram @vishalmalhotra_actor)
जिंदगी में सक्सेस कौन नहीं चाहता? शोबिज में एक्टर्स फेम के पीछे भागते हैं. कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें करियर में फेम, सक्सेस, पैसा सब मिलता है. लेकिन एक गलती उनके पूरे करियर और स्टारडम को बर्बाद कर देती है. इस रिपोर्ट में बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने गुरूर में अपना करियर बर्बाद कर लिया. 

विशाल मल्होत्रा 
विशाल मल्होत्रा को शाहिद कपूर की फिल्म इश्क विश्क के लिए जाना जाता है. विशाल को फिल्म से अलग स्टारडम मिला. ये स्टारडम कब घमंड में बदला उन्हें खुद नहीं पता चला. एक इंटरव्यू में एक्टर ने ये बात कबूली कि वो घमंड में आ गए थे. इसलिए उन्होंने कई रोल्स रिजेक्ट किए. इसके बाद वो 12 साल तक खाली बैठे. लेकिन आज भी उन्हें स्क्रीन पर वो जगह नहीं मिल पाई है, जो मिलनी चाहिए थी. विशाल अब बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री ले चुके हैं. 

करण पटेल 
करण पटेल को टेलीविजन का शाहरुख खान कहा जाता था. वो ये हैं मोहब्बतें, कस्तूरी, और काव्यांजलि जैसे शोज के लिए जाने जाते हैं. उनके पास बैक टू बैक शोज के ऑफर आ रहे थे. लेकिन फिर उन्हें स्टारडम का खुमार चढ़ा और उन्होंने खुद ही अपना चलता करियर डूबा लिया. चर्चा है कि तीन साल बाद वो कमबैक करने वाले हैं. लेकिन उनका कमबैक कैसा होगा. इस बारे में अब तक किसी को पता नहीं है. 

साजिद खान 
साजिद खान ग्लैमर वर्ल्ड का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने हाउसफुल, हे बेबी, हिम्मतवाला और हमशक्ल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है. लेकिन 2018 में यौन उत्पीड़न के कई आरोपों के बाद उनका करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ और उन्हें फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी.

अमन वर्मा 
अमन वर्मा फिल्म और टेलीविजन जगत का बड़ा नाम हुआ करते थे. 2005 में एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में अमन वर्मा को एक मॉडल से करियर के बदले यौन संबंध बनाने के लिए कहते हुए दिखाया था. जब एक्टर का वीडियो टीवी पर प्रसारित हुआ, तो उनकी बहुत बदनामी हुई. इसके बाद उन्हें काम मिलना कम हो गया. 

ये सारे स्टार्स अपने करियर के पीक पर थे. लेकिन एक गलत फैसले की वजह से उनके करियर पर बुरा असर पड़ा. आज ये सभी स्टार्स एक्टिव हैं, लेकिन सिनेमा और एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. फैन्स को इनके जबरदस्त कमबैक का इंतजार है. 

---- समाप्त ----
