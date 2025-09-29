कास्टिंग काउच से घबराई एक्ट्रेस? बॉलीवुड में नहीं रखा कदम, बोली- लोगों को फायदा...

स्नेहा वाघ टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं. उन्होंने 'एक वीर की अरदास...वीरा', 'ज्योति' समेत कई पॉपुलर शोज में काम किया है. मगर इंडस्ट्री में नाम कमाना उनके लिए आसा नहीं था. यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है. अब एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच पर बात की है.

कास्टिंग काउच पर क्या बोलीं स्नेहा?

Telly Talk India संग इंटरव्यू में स्नेहा वाघ ने कास्टिंग काउच पर अपनी राय खुलकर सामने रखी है. एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग काउच से मेरा दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है. टेलीविजन से ज्यादा बॉलीवुड में ये चीजें होती हैं. मेरा इसलिए सामना नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूं.

'काम है तो है नहीं है तो नहीं है. घर में बैठकर दाल चावल खाकर मस्त रहो. लेकिन फिर भी अभी जो मूवमेंट आया था मी टू, जिसका कुछ लोगों को फायदा हुआ है और कुछ लोगों ने फायदा उठाया भी है, उस कारण थोड़ा डर का माहौल भी हो गया है. मुझे लगता है कि डर नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों में इज्जत होनी चाहिए.'

'कास्टिंग काउच का मतलब है कि आप जबरदस्ती किसी का इस्तेमाल कर रहे हो. ये गलत है, फिर टैलेंट कहां है? किसी को भी जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए.'

इंडस्ट्री में नहीं स्नेहा के दोस्त

स्नेहा वाघ ने आगे कहा- इंडस्ट्री में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं. गिने-चुने 2-3 लोग हैं, जिनसे मैं बात करती हूं. वो मेरे वेल विशर्स हैं. ऊपरवाले की इतनी कृपा है मेरे साथ कि झूठे लोग मेरे साथ टिकते ही नहीं हैं.

'झूठे लोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैं फेक नहीं हूं. जो लोग फेक हैं वो मुझसे जुड़ नहीं सकते. मैं शुरुआत से बहुत रियल हूं. अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं बोल देती हूं. इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज से लोग बहुत डरते हैं.'

स्नेहा वाघ की बात करें तो वो 'छठी मैया की बेटियां' शो में दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस बिग बॉस मराठी में भी नजर आ चुकी हैं. उन्हें फैंस का हमेशा बेशुमार प्यार मिलता है. एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी काफी चैलेंजिंग रही है.

