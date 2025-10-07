हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं, जो ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री लेने का सपना देखते हैं. कुछ आसानी से चकाचौंध की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं. वहीं कई लोग करियर के पीक पर आध्यात्म की राह पकड़ लेते हैं. नुपुर अलंकार भी इन्हीं लोगों में से एक हैं. नुपुर टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा थीं. लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने सबकुछ त्याग कर संन्यासी बनने का फैसला किया. वहीं अब उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा.

मां की मौत ने दिखाई जीवन की सच्चाई

एक्ट्रेस से संन्यासी बन चुकीं नुपुर से पूछा गया कि आखिर उन्होंने 27 साल का करियर छोड़ कर आध्यात्म में जाने का फैसला क्यों किया? टेलीटॉक संग बातचीत में उन्होंने अपने इस फैसले पर बातचीत की. वो कहती हैं कि मैंने अचानक कुछ नहीं किया. स्प्रिचुअली मेरी प्रैक्टिस चलती थी. लेकिन एक्टिंग फील्ड में आप किसी से इस पर बात नहीं कर सकते.

'एक ना एक दिन सबको प्रभु की शरण में जाना है. मैं शराफत से उनकी शरण में चली गई. आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है. गूगल में मेरे बारे में सब है. मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, उसके बाद मेरी आंखें खुल गईं. पहले PMC बैंक इशू हुआ. इसके बाद मम्मी की बीमारी. पैसों की कमी की वजह से मम्मी का इलाज नहीं हो पा रहा था. मुझे उनके इलाज के लिए पैसे मांगने पड़े. मेरी आधी शर्म तभी खत्म हो गई थी. जब मम्मी के इलाज के पैसे मांगने पड़े.'

क्यों बनीं सन्यासी?

नुपुर कहती हैं कि 'मम्मी मेरा अंतिम दायित्व थीं, उनके जाने के बाद मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं रहा. उनके निधन के बाद मेरा मन नहीं लगता था. इसके बाद मैंने अपने करीबियों से संन्यास की अनुमति ली. मुझे लगा कि अब भगवान की शरण पकड़नी चाहिए.' नुपुर ने बताया कि संन्यास का फैसला उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा. क्योंकि मां के निधन के बाद वो लोगों से खुद को डिटैच महसूस करने लगी थीं.'

उन्होंने कहा कि 'मैंने कभी हिसाब नहीं रखा कि मैंने 27 साल काम किया. बस इतना हिसाब रखा कि इस दौरान मुझसे कुछ ऐसा ना हो, जिससे मैं भगवान को जवाब ना दे पाऊं. मुझे अंदर से पता चल गया था कि संन्यास लेना मुश्किल नहीं है. अंदर से जीवन की सच्चाई से अवगत हो चुकी थी. लेकिन हां बतौर सेलिब्रिटी अज्ञातवास मुश्किल था. क्योंकि लोग मुझे जानते थे और वहां आप रूप बदलकर नहीं रह सकते.'

कभी ग्लैमर लाइफ जीने वाली नुपुर अब संन्यासी बनकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थीं. यही चीज उन्हें सुकून देती है.



