TV के मशहूर एक्टर आशीष कपूर पर लगा रेप का आरोप, पुणे से हुए गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

टीवी एक्टर आशीष कपूर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्टर पर रेप केस दर्ज हुआ है. दिल्ली पुलिस ने आशीष को पुणे से गिरफ्तार किया है. पीड़िता का आरोप है कि आशीष ने वॉशरूम में उनके साथ रेप किया.

आशीष कपूर पर लगा रेप का आरोप (Photo: Facebook @AshishKapoorOfficialPage)
टीवी इंडस्ट्री से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है. एक्टर आशीष कपूर मुश्किलों में फंस गए हैं. दरअसल, आशीष पर रेप करने का आरोप लगा है. दिल्ली पुलिस ने एक्टर को पुणे से गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में एक हाउस पार्टी हुई थी. इस दौरान आशीष ने वॉशरूम में उनके साथ रेप किया.

क्या हुआ पूरा मामला?
आशीष कपूर ने अगस्त के महीने में दोस्तों के साथ पार्टी की थी. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की आशीष कपूर से मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी. दोनों दोस्त बने थे. पार्टी प्लान हुई थी, जिसमें पीड़िता भी शामिल हुई थीं. एफआईआर में आशीष कपूर, एक्टर का एक दोस्त, दोस्त की पत्नी और दो अज्ञात लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं. 

हालांकि, बाद में पीड़िता ने भी अपना बयान बदल दिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ आशीष कपूर ने उनके साथ रेप किया. पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वॉशरूम से बाहर निकलने पर आशीष कपूर के दोस्त की पत्नी ने उनके साथ पिटाई की. पर पुलिस की ओर से कहना है कि आशीष कपूर के दोस्त की पत्नी ने ही पीसीआर कॉल की थी. 

कौन हैं एक्टर आशीष कपूर?
बता दें कि आशीष कपूर जाने-माने टीवी सितारे हैं. इन्होंने फिल्मों की दुनिया में भी काफी काम किया है. इसमें 'कुर्बान', 'टेबल नंबर 21', 'इनकार' जैसी फिल्में शामिल हैं. काफी समय से आशीष पर्दे से दूर हैं. 

आशीष को सीरियल 'देखा एक ख्वाब' में देखा गया था. साल 2016 में ये अपनी को-स्टार को डेट करने को लेकर चर्चाओं में आए थे. 4 साल डेट करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था. 

