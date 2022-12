Tunisha Sharma Death: तुनिशा के दोस्त शीजान खान से होगी पूछताछ, कोर्ट ने चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

Tunisha Sharma Death Case: टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. एक्ट्रेस के खास दोस्त और को-एक्टर शीजान खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. शीजान अगले 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे. मुंबई के वसई कोर्ट ने शीजान को 28 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है.

पुलिस हिरासत में शीजान खान

तुनिशा शर्मा के फांसी लगाने के बाद से पुलिस ने शीजान खान पर शिकंजा कसा हुआ है. शीजान पुलिस की गिरफ्त में हैं. उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है. रविवार को शीजान खान को मुंबई के वसई कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने शीजान खान को 28 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. शीजान से 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी में तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में पूछताछ की जाएगी.

शीजान के वकील ने दिया ये बयान

शीजान खान के वकील ने कहा- शीजान खान को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है. उन पर आरोप लगाए गए है. अभी और जांच की जानी बाकी है.

Mumbai: Sheezan Khan has been sent to custody for 4 days. Police don't have any evidence as yet. Allegations are put against him. Further probe is yet to be conducted: Sheezan Khan's advocate pic.twitter.com/eOmqftntjn