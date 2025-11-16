scorecardresearch
 

एक साल से इस समस्या से जूझ रहीं तेजस्वी प्रकाश, उड़ी रातों की नींद, सुनकर चौंकी भारती सिंह

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश पिछले करीब 1 साल से बड़ी समस्या से जूझ रही हैं. तेजस्वी को रात में नींद ही नहीं आती है. वो रातभर पंखा देखते हुए गुजार देती हैं.

तेजस्वी प्रकाश की उड़ी रातों की नींद (Photo: Instagram @tejasswiprakash)
तेजस्वी प्रकाश टीवी की दुनिया का जाना-माना नाम हैं. एक्ट्रेस होने के साथ तेजस्वी अब बिजसनेसवुमन भी बन चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई में अपना लग्जरी सैलून खोला है. इसी बीच उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी कई तरह के खुलासे किए हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें रात में नींद नहीं आती. पहले वो अपनी इस आदत से काफी परेशान रहती थीं, मगर अब उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया है. 

क्यों उड़ी तेजस्वी की नींद?

कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में तेजस्वी ने बताया कि लंबे समय से वो रात में सो नहीं पा रही हैं. पूरी रात वो जागती रहती हैं और फिर सुबह होने पर अपने काम पर निकल जाती हैं. तेजस्वी की बात पर हर्ष ने उन्हें समझाते हुए कहा- ऐसा नहीं है. अगर आप जल्दी सोते हो, तो फिर आपको जल्दी नींद आने लगती है. 

इसपर तेजस्वी ने कहा- नहीं... नहीं मैं किसी भी तरह सो नहीं पाती हूं. मैं बस रातभर लेटी रहती हूं. मैं मोबाइल भी यूज नहीं करती. टीवी भी नहीं देखती. मैं बस लेटकर रातभर पंखा देखती रहती हूं. मुझे नींद ही नहीं आती. 

'सही बताऊं तो ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है. कई बार तो जागते-जागते ही सुबह हो जाती है और रातभर एक मिनट भी नींद नहीं आती. हफ्ते में कई ऐसी रातें होती हैं, जब मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूं.'

1 साल से इस परेशानी से जूझ रहीं तेजस्वी

तेजस्वी ने ये भी बताया कि पिछले एक साल से वो इस समस्या से जूझ रही हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि रात में जागने की वजह से उनका अगला दिन भी खराब होता था. उन्हें इरिटेशन होती थी. लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ना सोने की वजह से वो अपना अगला दिन क्यों बर्बाद करें. इसलिए उन्होंने अब इस समस्या के साथ जीना सीख लिया है.

तेजस्वी की बात सुन हर्ष और भारती हैरान नजर आए. उन्होंने कहा कि वो बिना सोए कैसे मैनेज करती हैं? इसपर तेजस्वी ने कहा कि वो कुछ भी कर लें मगर सो नहीं पाती हैं. 

तेजस्वी प्रकाश की बात करें तो बिग बॉस 15 की विनर रह चुकी हैं. वो एकता कपूर के सुपरहिट शो नागिन-6 की लीड हीरोइन भी रह चुकी हैं. एक्ट्रेस इन दिनों लाफ्टर शेफ शो में बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा संग दिखाई दे रही हैं. 

---- समाप्त ----
