कैसी पत्नी बनेंगी तेजस्वी? करण कुंद्रा को मिला 'रिएलिटी चेक', शादीशुदा जिंदगी को लेकर लगा डर

कपल बेस्ड रिएलिटी शो पति पत्नी और पंगा दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. हाल ही में जहां शो में अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी देखने को मिली. वहीं अब इस शो में नए कपल तेजस्वी यादव और करण कुंद्रा की एंट्री हो चुकी है. करण-तेजस्वी को आते से शो में अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर रिएलिटी चेक भी मिल गया.

तेजस्वी ने फोड़ा बम

शो के आने वाले एपिसोड का हाल ही में एक प्रोमो जारी किया गया जहां करण-तेजस्वी की धमाकेदार एंट्री होती दिखी. लेकिन शो में आते ही कपल की कम्पैटिबिलिटी भी चेक कर ली गई.

दरअसल, तेजस्वी और करण से कुछ सवाल पूछे गए जहां दोनों को एक दूसरे के बारे में अपनी-अपनी राय देनी थी, जिससे पता चले कि दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं. इसमें एक सवाल था कि तेजस्वी कैसी पत्नी बनेंगी, रोमांटिक या स्ट्रिक्ट? इसके जवाब में करण जहां रोमांटिक बताते हैं तो वहीं तेजस्वी खुद को स्ट्रिक्ट पत्नी बनाने की बात कहती हैं. ये जवाब सुन सभी चौंक जाते हैं.

करण को मिला रिएलिटी चेक

तेजस्वी का जवाब सुनते ही स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद कहते हैं कि तेरी पत्नी सख्त बनने वाली है, भाग ले भाई. ये सुनते ही करण तेजस्वी से कहते हैं कि- तू कौन-सा स्ट्रिक्ट बनने वाली है भाई? तो तेजस्वी अपनी विश जताते हुए कहती हैं- मैं सख्त तो बनूंगी, सनी (करण के प्यार का नाम). गर्लफ्रेंड के मुंह से ये रिएलिटी चेक मिलते ही करण भी हैरान रह जाते हैं. उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है. मालूम पड़ता है कि जैसे अभी से एक्टर को अपनी फ्यूचर शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ी नजर आ रही हो.

फैंस हुए क्रेजी

प्रोमो ने फैंस को खूब एक्साइट कर दिया है. यूजर्स का कहना है कि अब इस एपिसोड के लिए इंतजार नहीं हो रहा है. ये कितना मजेदार होगा. वहीं कुछ तेजस्वी की क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं. बता दें कि शो में रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, हीना खान-रॉकी जायसवाल, देबीना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, ममता लहरी-सुदेश लहरी, अविका-मिलिंद के अलावा स्वरा भास्कर-फहाद अहमद, गीता फोगाट-पवन कुमार और अभिषेक कुमार-ईशा मालविय की जोड़ी भी शामिल है. इस शो को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारुकी होस्ट करते हैं.

