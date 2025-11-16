पैसों को इस तरह डबल करती हैं तेजस्वी प्रकाश, अपनाई ये ट्रिक, बोलीं- छोटी गाड़ी में...

तेजस्वी प्रकाश आज टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं. तेजस्वी को पिछले काफी समय से लगातार रियलिटी शोज में देखा जा रहा है. एक्ट्रेस इस समय काफी कमाई कर रही हैं. एक्टिंग के अलावा वो एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन भी हैं. तेजस्वी ने अपनी इनवेस्टमेंट टिप्स भी शेयर की हैं.

कैसे अपने पैसों से ज्यादा पैसे बनाती हैं तेजस्वी?

भारती सिंह के पॉडकास्ट में तेजस्वी ने बताया है कि वो पिछले काफी समय से अलग-अलग चीजों में इनवेस्ट करती आई हैं. उन्हें काम करते रहने का शौक है. यही वजह है कि एक्टिंग के साथ उन्होंने अपना सैलून बिजनेस भी शुरू किया. एक्ट्रेस ने कहा कि वो लग्जरी चीजों में पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं रखतीं. बल्कि रियल एस्टेट जैसी चीजों में पैसे खर्च करती हैं, ताकि उससे भी उनके पास पैसे आ सकें.

तेजस्वी ने कहा, 'आपको पैसे कमाने वाली चीजों में ही पैसे इनवेस्ट करने चाहिए. जैसे मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, तो मैं जानती हूं कि उससे भी मेरे पास घर बैठे पैसा आता रहेगा. मैं वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन वो मुझे पैसा कमाकर दे रही है. तो वो खर्च नहीं है, बल्कि इनकम है जो आपको आप ही के पैसों से पैसा बनाकर दे रही है.'

क्यों छोटी गाड़ियों में ट्रैवल करती हैं तेजस्वी?

तेजस्वी ने आज से कई सालों पहले अपने लिए करोड़ों रुपयों की ऑडी कार खरीदी थी. हालांकि अब उनका कहना है कि वो अपनी करोड़ों रुपयों की गाड़ी छोड़कर, 10 लाख रुपये की i20 कार ड्राइव करना सही समझती हैं. तेजस्वी ने कहा, 'मुझे अपनी बड़ी कार पसंद है, लेकिन मैं अक्सर अपनी i20 में ही चलती हूं क्योंकि वो बहुत आसान रहती है. बड़ी कार को पार्क करने के लिए जगह चाहिए होती है, लेकिन i20 के साथ ऐसा नहीं है. बड़ी कार में कोई स्क्रैच लगने का डर भी रहता है और फिर उसका ज्यादा खर्च रहता है.'

'इसलिए मैं i20 लेना पसंद करती हूं क्योंकि ये बहुत तेज है, किसी भी गली में आसानी से घुस सकती है और आप इसे कहीं भी पार्क कर सकते हैं. ये एक शानदार कार है. मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच रखती हूं. मेरा आई फोन भी तीन साल पुराना है और ऐसा नहीं है कि मैं हर साल नया आई फोन खरीदूंगी. मुझे इसकी परवाह नहीं है.'

बता दें कि तेजस्वी 'बिग बॉस 15' की विनर रह चुकी हैं. इसके अलावा वो 'खतरों के खिलाड़ी' में भी थीं, जहां उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉरमेंस दी थी. वहीं करीब एक साल पहले वो 'सेलेब्रिटी मास्टर शेफ' का हिस्सा थीं, जिसमें वो सेकेंड रनरअप थीं. अब वो जल्द 'लाफ्टर शेफ' सीजन 3 में अपने पार्टनर करण कुंद्रा संग नजर आएंगी.

