'मलिक फैमिली' की बहू बनेंगी तान्या मित्तल? जानिए अमाल के पिता डब्बू मलिक ने क्या कहा

बिग बॉस 19 के घर में जहां एक तरफ कई कंटेस्टेंट्स की लड़ाई हो रही हैं तो वहीं दूसरी ओर अमाल और तान्या की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. वहीं अब इस पर अमाल के पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन सामने आया है.

तान्या और अमाल पर क्या बोले डब्बू मलिक? (Photo: X/@HotstarReality)
तान्या और अमाल पर क्या बोले डब्बू मलिक? (Photo: X/@HotstarReality)

टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस का पहले दिन से धमाल मचा हुआ है. हर दिन शो में नए ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिल रहा है. वहीं कुछ कंटेस्टेंट की अलग ही बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. जिसमें एक नाम सिंगर अमाल मलिक और इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल हैं. सोशल मीडिया पर इसे लेकर जोरो-शोरो से चर्चा है. वहीं अब अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन सामने आया है.

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 में इन दिनों तान्या मित्तल और अमाल मलिक की केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चा है. दोनों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर ऑडियंस भी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या दोनों की दोस्ती प्यार में बदल रही है?

डब्बू मलिक का आया रिएक्शन
दरअसल दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में डब्बू मलिक से जब पूछा गया कि बिग बॉस के किस कंटेस्टेंट के साथ आप गाना बनाना चाहेंगे? इस पर डब्बू मलिक ने कहा, 'एक गाना तो तान्या मित्तल और अमाल मलिक का बनता है. ये पूरी ऑडियंस चाहती हैं और तान्या परमिशन देंगी तो हम बनाएंगे.'

वहीं जब डब्बू मलिक से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर तान्या को तो बहू बनाने की बात की जा रही है. इस पर उन्होंने कहा, 'दोनों के बीच जो रिश्ता हैं, इसका क्या परिणाम होगा मुझे नहीं पता लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा है. मुझे तान्या मित्तल काफी पसंद हैं.

अमाल पहले से रिलेशनशिप में हैं?
हालांकि अमाल मलिक जब शो में पहुंचे तो उन्होंने साफ किया था कि वह रिलेशनशिप में हैं. यहां तक की उन्होंने कैमरे पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्यार भी जाहिर किया था और वादा किया था कि वो घर में किसी के साथ मिंगल नहीं होंगे. साथ ही अमाल ने ये भी कहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का यकीन कभी नहीं तोड़ेंगे. खैर अब देखना होगा कि क्या अमाल अपने वादे पर कायम होते हैं या नहीं और कहां तक उनका और तान्या का सफर रहेगा. ये आने वाले एपिसोड में साफ हो जाएगा.

