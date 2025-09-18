scorecardresearch
 

किसी बेरोजगार से शादी को तैयार तान्या मित्तल, बोलीं- पति को राजा बनाकर रखूंगी

तान्या मित्तल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे बेरोजगार शख्स से भी शादी करने को तैयार हैं. ऐसे पुरुष को वह वह सम्मान नहीं देंगी जो कामकाजी पुरुष को मिलता है. साथ ही उन्होंने फेमिनिज्म पर विवादित बयान देते हुए कहा कि महिलाओं को अपने पतियों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

बेरोजगार शख्स से शादी को तैयार तान्या मित्तल? (Photo: Instagram/@tanyamittalofficial)
बेरोजगार शख्स से शादी को तैयार तान्या मित्तल? (Photo: Instagram/@tanyamittalofficial)

टीवी के सबसे फेमस और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहीं तान्या मित्तल विवादों में हैं. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल को बिग बॉस के घर में लंबी-लंबी हांकते देखा जा रहा है. अपने बिजनेस, परिवार और पैसों को लेकर आए दिन तान्या कुछ न कुछ बताती रहती हैं, जिसका मजाक घरवालों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी बनाते हैं. इस बीच तान्या मित्तल का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया है.

तान्या ने पति को लेकर कही थी ये बात

Newscoop के साथ एक इंटरव्यू में चंबल की बिजनेसपर्सन तान्या मित्तल ने रोमांटिक होने और फेमिनिज्म को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कोई ऐसा इंसान है जो उनके योग्य जीवनसाथी बन सके. हालांकि अगर उन्हें कभी ऐसा शख्स मिला, तो वे बेरोजगार भी हो तब भी भी तान्या उससे शादी करने को तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा कि वे ऐसे शख्स को वह सम्मान नहीं देंगी, जो एक कामकाजी इंसान को मिलता है. वे सार्वजनिक रूप से अपने प्यार को दिखाने के लिए उसके पैर छूने में भी संकोच नहीं करेंगी.

तान्या मित्तल ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि दुनिया में मेरी चाहत जैसा कोई इंसान है या नहीं. हालांकि मुझे बेरोजगार शख्स से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है. मुझे उसके पैर दबाने या सार्वजनिक रूप से उसके पैर छूने में भी कोई दिक्कत नहीं है. मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते में बड़ा या छोटा जैसा कुछ नहीं होता.'

तान्या ने खुद को 'होपलेस रोमांटिक' बताया जो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं. अपने पिछले रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने पार्टनर को खास महसूस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं. उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खाना खाने के बाद उनके हाथ तौलिये से पोंछे थे, और वे अपने होने वाले पति के साथ भी ऐसा ही करेंगी. तान्या ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पति 'राजा जैसा महसूस करे'.

तान्या ने कहा, 'जब मैं एक रिश्ते में थी, मैं बहुत रोमांटिक थी. मैं अपने बॉयफ्रेंड के खाना खाने के बाद उनके हाथ पोंछने के लिए तौलिया लाती थी. मुझे पता है कि मैं अपने पति के साथ भी ऐसा ही करूंगी. मैं चाहती हूं कि मेरा पति राजा जैसा महसूस करे.'

फेमिनिज्म पर कही थी ये बात 

फिर उनका विवादास्पद बयान आया, जिसमें उन्होंने उन महिलाओं के बारे में बात की जो 'फेमिनिज्म' के नाम पर अपने पतियों से आगे निकलने की कोशिश करती हैं. खुद को फेमिनिस्ट कहने वाली तान्या ने इसे 'गलत' बताया और अपनी बात को सही ठहराने के लिए भारतीय पौराणिक कथाओं का हवाला दिया. उन्होंने कहा, 'मेरे ख्याल से पुरुषों को परिवार की कमाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं कमाऊंगी और अपने पति के लिए खाना भी बनाऊंगी. मुझे घर के सारे काम आते हैं. मेरा मानना है कि फेमिनिज्म के नाम पर हम अपने पतियों से आगे निकलने लगे हैं, और यह गलत है. देवी सीता भी भगवान राम के पैर छूती थीं.'

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

