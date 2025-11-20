BB19: फरहाना-तान्या के बीच कैटफाइट, चंद दिनों में टूटी दोस्ती, एक-दूसरे को किया एक्सपोज

बिग बॉस में कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, खुद कंटेस्टेंट्स को भी नहीं मालूम है. तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट की दोस्ती में भी दरार पड़ती दिख रही है. उनके बीच की खटास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. अपमकिंग एपिसोड का प्रोमो देख लगता है उनका रिश्ता मानो खत्म हो चुका है. दोनों सरेआम एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं.

बिग बॉस में फिर मचा कलेश

वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या और फरहाना गार्डन एरिया में बैठी हैं. तान्या किसी बात से नाराज हैं. उन्होंने फरहाना को कहा कि वो उनसे बात नहीं कर रही हैं. ये सुनकर फरहाना चिढ़ जाती हैं. इसके बाद उनके बीच तू तू, मैं मैं शुरू हो जाती है. बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे की पोल खोलने लगती हैं. तान्या फरहाना की गंदी जुबान पर कमेंट करती हैं. दोनों सहेलियों के बीच का ये ड्रामा दूर बैठकर प्रणित मोरे और उनके भाई एंजॉय कर रहे हैं. वे उन्हें टीज करते हैं.

फरहाना-तान्या में छिड़ी जंग

तान्या ने कहा- अगर कहीं पर मुझे लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है तो मैं नहीं सहती. चाहे वो कोई भी हो. मुझे पता है तू ये सब (लड़ाई) क्यों कर रही है. तेरे पास और बहुत बकरे हैं. तुझे इसकी जरूरत है शो अब खत्म हो रहा है ना. मुझे नहीं पता आखिरी बार कब मैं इतनी गंदी जुबान के इंसान के साथ बैठी थी. लग जाएगी फरहाना आराम से. दूसरों को दर्द देने वालों को खुद ही लग जाती है.

फरहाना ने खोली तान्या की पोल

फरहाना तान्या को चुप कराते हुए कहती हैं- तुमने इससे बड़ी बड़ी चीजें की हैं. अब मेरा मुंह मत खुलवाओ. बकरे तू ढूंढती होगी मैं नहीं. तू सोचती है अब तो फरहाना को भी पता है मैं कैमरे के लिए क्या करती हूं क्या नहीं. अब कैसे करूं. ये चीज सबको दिख रही है. तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आएगा तू क्या गेम खेल रही है.

ये वीडियो देखने के बाद बीबी लवर्स को हैरानी नहीं हो रही है. क्योंकि घरवालों की तरह फैंस को भी मालूम था तान्या और फरहाना की दोस्ती लंबी नहीं टिकेगी. अब ये देखना मजेदार होगा कि शो के फिनाले तक उनके बीच शुरू हुई ये कोल्ड वार क्या अंजाम लेती है.

