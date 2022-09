फैंस को पसंद नहीं आ रहे नए तारक मेहता, याद आने लगे शो के पुराने एपिसोड

टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो में शुमार तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) अकसर ही किसी ना किसी वजह से हेडलाइंस में रहता है. इस बार शो नये तारक मेहता यानी सचिन श्रॉफ को लेकर चर्चा में आ गया है. लंबे वक्त से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शैलेश लोढ़ा के रिप्लेसमेंट पर बातें हो रही थीं. काफी इंतजार के बाद आखिरकार गोकुलधाम में सचिन श्रॉफ (Sachin Shroff) की एंट्री हो गई. पर फैंस को तारक मेहता के रूप में सचिन श्रॉफ कुछ खास जच नहीं रहे हैं.

आई मीम की बाढ़

सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि यहां लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस भी यही कर रहे हैं. शैलेश लोढ़ा की जगह शो में सचिन श्राफ को देख कर लोगों ने इंटरनेट पर अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी है. हम कुछ ज्यादा बोलें उससे पहले आप एक बार इन ट्विट्स पर नजर डाल लीजिये.

फैंस को याद आये पुराने तारक मेहता-

Literally me watching the new episodes of TMKOC#TMKOC pic.twitter.com/GzmEZT5xsu — Adit Jain (@thenameisadit) September 13, 2022

Seeing veteran Mehta Sahab leaving the show #TMKOC is heartbreaking 💔. #OldIsGold pic.twitter.com/6nc4hLVH0p — Freedom of Tweet🇮🇳 (@Absolute_Venom) September 13, 2022

Anyone else who miss the old episodes of Tarak Mehta? #TMKOC pic.twitter.com/OcnFqzXedj — Twinkle Dewangan (sawant❤️) (@ImTwinkle7) September 13, 2022

Please makers bid adieu to the show no need to drag and ruin such a beauty. #TMKOC pic.twitter.com/k1RaiZQSKQ — आकृति शाह (@aaku84) September 13, 2022

End #TMKOC, don't ruin it. After Daya left the show lost it's touch a lot, Tapu and Sonu being replaced made a bit difference, not much. But after Covid it's too much, Sodhi, Anjali, and then Natu kaka died and now Tarrak Mehta, they all got replaced. Old episodes were gold. pic.twitter.com/t3nlz7Q3jy — I miss BTS! Joonie's day night💕💕!! (@Gurleenk03) September 13, 2022

#TMKOC

Seeing new episodes of Tmkoc be like pic.twitter.com/l956w2vjYx — RAHUL (@_jain_sahab__) September 13, 2022

इन ट्वीट्स को पढ़ कर समझ ही गये होंगे कि लोगों के लिये नये तारक मेहता (सचिन श्राफ) को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल हो रहा है. शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता के साथ काफी लंबा समय बिताया था. उन्होंने शो पर ना सिर्फ तारक मेहता के किरदार को निभाया, बल्कि उसे खुलकर जिया भी. वो इस रोल में कुछ ऐसे ढल गये कि अब शो में लोग उनकी जगह सचिन श्रॉफ को देख ही नहीं पा रहे हैं.

सचिन श्राफ ने किया शुक्रिया

शो में एंट्री को लेकर बात करते हुए सचिन श्रॉफ ने कहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का सबसे पसंद किया जाने वाला शो है. सचिन ने तारक मेहता का रोल देने के लिये शो के प्रोड्यूसर असित मोदी का शुक्रिया भी अदा किया था. सचिन का कहना था कि शो की पूरी स्टारकास्ट ने काफी शानदार तरीके से उनका स्वागत किया. एक्टर ने ये भी कहा कि उनका टीम के साथ काम करने का एक्सपेरियंस अच्छा रहा. इसी के साथ तारक मेहता के रोल के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश करेंगे.

सचिन श्रॉफ ने तो कह दिया कि वो अपने किरदार के साथ न्याय करेंगे, लेकिन पहले एपिसोड के बाद फैंस के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं. वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. खैर, अभी तो बस शुरुआत है. आगे देखते हैं कि शो में रहकर सचिन फैंस को कितना इंप्रेस करते हैं. सवाल ये भी है क्या फैंस कभी शैलेश लोढ़ा की जगह नये एक्टर को उतना प्यार दे पाएंगे.