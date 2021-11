Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: दिवाली पर 'जेठालाल' ने खरीदी नई लग्जरी कार, इतनी है कीमत

पॉपुलर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में जेठालाल का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर दिलीप जोशी की इस साल की दिवाली बेहद खास और यादगार रही. दरअसल, दिवाली के खास मौके पर दिलीप जोशी ने एक लग्जरी कार खरीदी है. घर में नई कार का स्वागत करके दिलीप जोशी और उनकी फैमिली काफी खुश हैं.

दिलीप जोशी ने खरीदी कौन सी कार?

दिलीप जोशी ने ब्लैक कलर की Kia Sonet subcompact SUV कार खरीदी है. इस कार की कीमात करीब 12.29 लाख रुपये है. एक्टर ने दिवाली के स्पेशल मौके पर इस नई चमचमाती लग्जरी कार को अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया है.

Kia सॉनेट कार की बात करें तो यह अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है. इस कार का मॉडल अपने स्पोर्टी डिजाइन समेत कई शानदार फीचर्स के लिए भी जाना जाता है.

Bigg Boss 15 Written Updates: माइशा अय्यर शो से हुईं एलिमिनेट, नेहा भसीन-राकेश बापट की वाइल्ड कार्ड एंट्री

#jethalal of #tarakmehtakaultachashma with family as he buys new car this Diwali pic.twitter.com/eXu9qjoBAg