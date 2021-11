Bigg Boss 15: शो में राकेश-शमिता हुए एक, एक्टर की एक्स-वाइफ रिद्धि ने किया रिएक्ट

एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा ने राकेश बापट और शमिता शेट्टी के 'बिग बॉस 15' में एक होने पर रिएक्ट किया है. दरअसल, राकेश बापट शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए हैं. इनके साथ सिंगर नेहा भसीन ने भी एंट्री ली है. सोशल मीडिया पर शो के मेकर्स ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो काफी इमोशनल था. शमिता शेट्टी भी राकेश बापट को देखकर काफी रोईं.

रिद्धि डोगरा ने किया रिएक्ट

रिद्धि डोगरा ने ट्विटर पर दोनों के वीडियो को री-शेयर करते हुए लिखा, "अच्छी तरह खेलना और अच्छे से रहना." इसके साथ ही रिद्धि ने नजर वाली इमोजी बनाई. राकेश बापट जब शो में आए थे तो वह गोरिल्ला का अवतार लेकर आए थे. जैसे ही उन्होंने मास्क उतारा शमिता उन्हें देखकर इमोशनल हो गईं. इससे पहले नेहा भसीन शो में आई थीं. शमिता, नेहा से मिल ही रही थीं कि राकेश पीछे से आकर एक्ट्रेस को गले लगा लेते हैं. इस दौरान राकेश, शमिता को किस भी करते हैं.

Play well. Be well. 🧿🤞🙏🥳 https://t.co/VRijbWPUX7