कब होगी 'तारक मेहता...' में दयाबेन की वापसी, सवाल पर इरिटेट हुए 'अय्यर'? बोले- संसद में उठना चाहिए

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर तनुज महाशब्दे ने अपने करियर और शो की स्टार कास्ट के साथ अपने गहरे रिश्तों के बारे में बताया. साथ ही उन्होंने सबसे बड़े सवाल- दयाबेन की वापसी कब होगी, का भी जवाब दिया. तनुज बोले- ये मुद्दा अब संसद में उठना चाहिए.

दयाबेन के सवाल पर क्या बोले तनुज (Photo: Screengrab)
दयाबेन के सवाल पर क्या बोले तनुज (Photo: Screengrab)

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्टार कास्ट को फैंस उनके ऑन-स्क्रीन नाम से ही ज्यादा पहचानते हैं. शो में अय्यर का किरदार निभाने वाले तनुज महाशब्दे ने बताया कि इस शो ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी. उन्हें उम्मीद तक नहीं थी कि उन्हें कभी कोई काम भी देगा, लेकिन दिलीप जोशी की वजह से उन्हें ये मौका मिला. उन्होंने साथ ही दयाबेन की वापसी पर भी बात की. 

'जेठालाल' संग दिया था पहला शॉट

तनुज ने बताया कि उनका शो की स्टार कास्ट से गहरा नाता है. भले ही दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी शो से लंबे समय से गायब हैं लेकिन वो आज भी उनसे कॉन्टैक्ट में हैं. स्क्रीन से बातचीत में तनुज ने अपने करियर को लेकर बात की और कहा कि- वो चाहते हैं लोग अय्यर से हटकर उनकी असली शख्सियत को भी जानें. साथ ही उन्होंने जेठालाल यानी दिलीप जोशी को लेकर भी बात की. 

उन्होंने कहा,'दिलीपजी बहुत सीनियर एक्टर हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. उन्होंने मेरे किरदार को बनाने में मेरी बहुत मदद की है. मेरी जिंदगी का पहला शॉट भी मैंने उनके साथ ही किया था, ‘ये दुनिया है रंगीन’ में. ऑन-स्क्रीन जो भी राइवलरी दिखती है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, और लोग उसे आज भी पसंद करते हैं.'

दिशा वकानी संग है गहरा नाता

दिशा वकानी को याद करते हुए तनुज ने कहा कि वो आज भी बात करते हैं. 'दिशा वकानी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था. वो आज भी मुझसे संपर्क में रहती हैं. वो मेरे लिए बहन जैसी हैं. जब मेरी मां का निधन हुआ था, उन्होंने मुझे फोन किया था और घर बुलाया था. वो हमेशा बहुत प्यार और सम्मान से पेश आती हैं. हम उन्हें बहुत याद करते हैं.'

तनुज ने आगे बताया,'वो इतनी बड़ी स्टार थीं, फिर भी बहुत जमीन से जुड़ी हुई. वो सभी को बराबर मानती थीं. वो घर का बना हुआ खाना लेकर आती थीं और खासकर उन लोगों का ध्यान रखती थीं जो अकेले रहते थे. गुरूचरण सिंह और मैं दोनों बैचलर हैं, तो वो हमारे लिए खाना लाती थीं. सबसे पहले वो पूछती थीं-‘नाश्ता किया?’ फिर हमें बैठाकर खाना खिलाती थीं. वो बहुत प्यार करने वाली इंसान हैं. उनका स्वभाव बिल्कुल उनके ऑन-स्क्रीन किरदार की तरह है- खुशी फैलाने वाली.”

'दयाबेन' की वापसी कब?

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पता है कि दयाबेन शो में कब लौटेंगी, तो तनुज हंस पड़े और बोले,“दयाभाभी की वापसी का मुद्दा अब तो संसद में उठ जाना चाहिए. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कब लौटेंगी. हम सब भी आपकी तरह इंतजार कर रहे हैं. सिर्फ असित कुमार मोदी जानते हैं कि वो कब वापस आएंगी.”

---- समाप्त ----
