तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बीते 17 सालों से लगातार दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. फैंस इसके दीवाने हैं. शो से कई सितारों ने एग्जिट लिया, मेकर्स ने कई कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना किया बावजूद इसके ये शो नहीं रुका. ना ही इसकी रफ्तार थमने का नाम ले रही है. लेकिन इन दिनों ये सिटकॉम अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज ही नहीं बल्कि कई और वजहों से चर्चा में हैं.

तारक मेहता... की सोसायटी में 17 साल में पहली बार नए परिवार की एंट्री हो रही है, तो वहीं जेठालाल-बबीता जी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें मेकर्स से सजा मिली थी. तारक मेहता शो की चर्चा अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी हैं. आइये आपको बताते हैं कहां... क्या चल रहा है?

नए राजस्थानी परिवार की एंट्री

'तारक मेहता' की गोकुलधाम सोसाइटी में अब एक नए परिवार की एंट्री हो गई है, जो ट्विस्ट के साथ कॉमेडी का जायका और बढ़ाएगी. 17 साल में पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है. शो कुछ खास परिवारों के साथ शुरू हुआ था, इसके कुछ एपिसोड्स के बाद पोपटलाल की एंट्री हुई थी. लेकिन अब कई सालों बाद एक अलग ही रंग के परिवार की एंट्री हुई है.

शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने हाल ही में इसकी जानकारी दी. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक राजस्थानी परिवार- धरती भट्ट, कुलदीप गौर, अक्षान सहरावत और माही भद्रा की नई एंट्री हुई है. कुलदीप गौर शो में रतन बिंजोला नाम के साड़ी बेचने वाले दुकानदार का रोल निभाएंगे, जो जयपुर का रहने वाला है. धरती भट्ट, रतन बिंजोला की पत्नी रूपा के रोल में नजर आएंगी. रूपा एक हाउसवाइफ ही नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है. वहीं अक्षान सहरावत और माही दोनों रतन और रूपा के बच्चों का किरदार निभाएंगे.

Advertisement

सास-बहू शोज को मिलेगी टक्कर

अब ये नया राजस्थानी परिवार क्या नया फ्लेवर जोड़ता है देखना दिलचस्प ही होगा, लेकिन हाल ही में अपनी टीआरपी को लेकर भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो सुर्खियों में था. इसकी टीआरपी 2.1 आई है. ये टीआरपी की लिस्ट में ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है. वहीं पहले नंबर पर इस बार अनुपमा शो है. तीसरे नंबर पर एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने जगह बनाई हुई है. एक वक्त था जब तारक मेहता अक्सर नंबर 1 की पोजिशन पर काबिज रहा करता था.

ऐसे में किरदारों के क्विट करने और बाकी तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच माना जा रहा है कि नए कल्चर के परिवार की एंट्री करना मेकर्स का एजेंडा हो सकता है. बहुत मुमकिन है मेकर्स का ये कोशिश करना कि इस नए रंग के साथ वो सास-बहू शोज को टक्कर दे सकें.

'दयाबेन' की वापसी पर सवाल

तारक मेहता... में भले ही राजस्थानी परिवार की एंट्री हो चुकी है लेकिन एक सवाल आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है. फैंस आज भी दयाबेन यानी दिशा वकानी के इंतजार में हैं. उन्हें शो से ब्रेक लिए 8 साल हो चुका है, लेकिन दयाबेन के आने के आसार अब तक नजर नहीं आ रहे हैं. बीच में मेकर्स की ओर से कहा गया कि वो दिशा वकानी को रिप्लेस करने वाले हैं. कई एक्ट्रेसेज के ऑडिशन भी लिए गए, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी.

Advertisement

हाल ही में जब दिशा वकानी ने प्रोड्यूसर को राखी बांधी, और तस्वीरें वायरल हुई तो चाहने वालों के मन में फिर से आस जग गई. लेकिन दयाबेन की जगह नए परिवार ने एंट्री ली तो फिर सवाल खड़े हो गए कि आखिर दयाबेन की वापसी कब होगी?

जेठालाल-बबीता जी की हुई छुट्टी?

इस एक कॉन्ट्रोवर्सी ने सभी के कान खड़े कर दिए. हाल ही में एयर हुए एपिसोड्स से जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी और बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता गायब चल रहे थे. इस बात ने सभी को हैरान कर दिया था. कहा जाने लगा कि दिलीप जोशी और मुनमुन दत्ता भी शो से रुख्सती ले रहे हैं.

लेकिन इससे पहले कि इस खबर को और तूल मिलती, बिना देरी किए मुनमुन दत्ता ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर इसका खंडन किया. उन्होंने कहा था कि सभी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. वो सही नहीं होतीं. वहीं दिलीप ने शो की 17वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर इससे इनकार किया. साथ ही असित मोदी ने कहा था- हाल ही में जेठालाल (दिलीप जोशी जी) कुछ एपिसोड्स में नहीं दिखे, क्योंकि उनकी कुछ निजी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने शो छोड़ दिया है.

जेनिफर का दावा

अब शो छोड़ चुकीं जेनिफर मिस्त्री ने दावा किया है कि दिलीप और मुनमुन को सजा दी गई थी. जेनिफर ने कहा कि- दिलीप जी और मुनमुन हॉरर ट्रैक के दौरान बाहर थे. विदेश से आने के बाद ये लोग घर पर बैठे रहे थे. उस स्टोरी में इन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया था. दिलीप को 1 महीने घर पर बैठाया. मेकर्स ऐसा सजा के तौर पर करते हैं कि तुम लोग घूमने गए थे ना, तो अब घर पर बैठो.

---- समाप्त ----