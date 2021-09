टप्पू-बबीता जी के अफेयर की चर्चा, यूजर्स को याद आए जेठालाल, मीम्स की आई बाढ़

सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में टप्पू और बबीता जी का किरदार निभाए वाले एक्टर राज अंदकत और मुनमुन दत्ता के अफेयर की खबर सामने आने के बाद सभी के होश उड़ गए हैं. फैंस जहां हैरान हैं, वहीं जेठालाल की याद सभी को आ गई है. सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिसमें यूजर्स जेठालाल के रिएक्शन को सोच रहे हैं.

सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

जाहिर बात है कि यह सभी मीम्स बेहद फनी हैं. यूजर्स 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से जेठालाल के रिएक्शन उठा रहे हैं तो कई बॉलीवुड के फेमस मीम्स का इस्तेमाल कर चुटकी ले रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि पिता जेठालाल की नाक के नीचे से टप्पू, बबिता जी को ले गया है. देखिए मीम्स :

Jethalal after seeing the news of Tapu and Babita's relationship.... pic.twitter.com/wQHOKPHDZM — Ansh⁷ ♡✨ (@BtsJinerous) September 9, 2021

#Jethalal After finding about Babitaji and Tappu relationship. pic.twitter.com/3smxgPIRsk — Raman Kumar (@erkumark) September 9, 2021

Jethalal to tapu pic.twitter.com/1iLpliz9zq — kamaal ka ladka🔥 (@male_bitch666) September 9, 2021

उम्र में 9 साल बड़ी 'बबीता जी' को असल जिंदगी में डेट कर रहे Taarak Mehta के 'टप्पू'

9 साल बड़ी मुनमुन को डेट कर रहे राज

बता दें कि ईटाइम्स की खबर के मुताबिक, मुनमुन दत्त और राज अंदकत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों का रिश्ता काफी समय पुराना हो गया है और शो से जुड़े सभी लोगों को इसके बारे में पता है. राज और मुनमुन की उम्र में 9 साल का फर्क है. जहां राज 24 साल एक हैं तो वहीं मुनमुन 33 साल की हैं.

कहा यह भी जा रहा है कि दोनों के परिवार को उनके रिश्ते की खबर है. दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं और शो के सेट्स पर सभी समझ चुके हैं कि दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा हैं. दोनों के रिश्ते का सम्मान भी तारक मेहता शो से जुड़े लोग करते हैं. हालांकि अभी मुनमुन और राज में से किसी ने अपने रिश्ते की खबर की पुष्टि नहीं की है.