सुरेखा सीकरी के रिश्तेदार हैं नसीरुद्दीन शाह, दोनों के बीच था ये रिश्ता

पॉपुलर टीवी शो बालिका वधू की दादीसा यानी सुरेखा सीकरी का निधन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है. सुरेखा के निधन पर सेलेब्स समेत फैंस दुख जता रहे हैं. सुरेखा ने अपने दम पर कड़ी मेहनत की बदौलत एक्टिंग की दुनिया में धाक जमाई थी. उनका मायानगरी में कोई गॉडफादर नहीं था. सुरेखा को लेकर एक बात कम ही लोग जानते हैं कि दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह उनके रिश्तेदार हैं. वो कैसे चलिए जानते हैं.

सुरेखा के रिश्तेदार हैं नसीरुद्दीन शाह

नसीरुद्दीन शाह सुरेखा सीकरी के जीजा हैं. नसीरुद्दीन की पहली शादी सुरेखा की सौतेली बहन मनारा सीकरी से हुई थी. मनारा को प्रवीण मुराद के नाम से भी जाना जाता है. मनारा और नसीरुद्दीन शाह की एक बेटी है, जिसका नाम हीबा शाह है. हीबा ने सीरियल बालिका वधू में सुरेखा सीकरी के यंग एज का रोल प्ले किया था.

मनारा सीकरी की बात करें तो वे अब इस दुनिया मे नहीं हैं. वहीं एक्टर नसीरुद्दीन शाह अदाकारा रत्ना पाठक के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं.

The respect and honour she received and deserved. What an amazing journey has it been for #surekhasikri. Here is a clip from the National Award she received with that standing ovation 👍🙏 pic.twitter.com/SDkQQsN0pH