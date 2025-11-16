scorecardresearch
 

2 साल से स्क्रीन से गायब मशहूर एक्ट्रेस, कैसे कर रही गुजारा? बोलीं- डर का सामना...

'इश्कबाज' और 'नागिन' जैसे सीरियल्स से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वालीं सुरभि चंदना पिछले 2 सालों से स्क्रीन से दूर हैं. हाल ही में उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है.

सुरभि चंदना क्यों हैं पर्दे से गायब? (Photo: Instagram @officialsurbhic)
सुरभि चंदना क्यों हैं पर्दे से गायब? (Photo: Instagram @officialsurbhic)

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस सुरभि चंदना काफी सालों से पर्दे से गायब हैं. पहले सुरभि ने बॉयफ्रेंड करण शर्मा से शादी की. फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया. इसके बाद वो अब थियटर की दुनिया में हैं. वहां, परफॉर्म कर रही हैं और अपने आर्ट और क्राफ्ट पर काम भी कर रही हैं. 

सुरभि ने शेयर की पोस्ट
सुरभि चंदना सीरियल्स 'इश्कबाज' और 'नागिन' के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में सुरभि ने बताया कि आखिर वो क्यों पिछले कुछ सालों से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. सुरभि ने एक पोस्ट के जरिए लिखा- मैं एकदम सही वजह के चलते टीवी से दूर हुई थी. अब लगता है कि निर्णय सही लिया था. मेरे अंदर थियटर करने को लेकर हमेशा से ही भूख रही है. 

स्टेज को लेकर जो मेरे अंदर डर था, वो रहा है. लेकिन अब मैंने शुरुआत की है, अपने इस डर से बाहर आने की. अपने इस डर पर काबू पाने की. मैंने थियटर जॉइन किया है. मैं इस मीडियम को और एक्स्प्लोर करना चाहती हूं, इसलिए मैंने खुद को टीवी से दूर रखा हुआ है. सुरभि ने पोस्ट के जरिए ये भी दिखाया है कि वो आने वाले समय में किस तरह से थियटर करेंगी और स्टेज पर परफॉर्म करेंगी. 

सुरभि ने इस बात पर गौर किया है कि थियटर ने उनकी खुद की काबिलियत पर उंगली उठाने पर मजबूर किया है. लाइव परफॉर्म करने को लेकर वो खुद का सामना कर रही हैं. ये एक ऐसी जगह है जहां पर बिना एडिट के और बिना रीटेक और कट के परफॉर्म करना पड़ता है और इसके लिए मैं तैयार हूं. 

एक्ट्रेस सुरभि ने बीते साल बॉयफ्रेंड करण शर्मा से शादी रचाई थी. दोनों पिछले 13 साल से डेट र रहे थे. इसके बाद शादी करने का फैसला लिया. दोनों अभी के लिए बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जरूर फैमिली प्लानिंग करेंगे. सुरभि को आखिरी बार सीरियल 'शेरदिल शेलगिल' में देखा गया था. 

सुरभि चंदना ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से करियर की शुरुआत की थी. इस सीरियल में लोगों ने इन्हें नोटिस करने के साथ इनके काम को भी काफी पसंद किया था. 

