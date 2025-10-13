'सुपर डांसर चैप्टर 5' जीतने वाली कौन हैं अध्याश्री-सुकृति? जबरदस्त है फैन फॉलोइंग

डांसिंग रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' पहले सीजन से ही दर्शकों को एंटरटेन करता आया है. ये सीजन भी शानदार तरीके से खत्म हुआ. इस बार शो में इंडिया के कुछ सबसे टैलेंटेड डांसर आए थे जिनकी सोशल मीडिया पर पहले से ही बड़े फैन फॉलोइंग हैं. इसलिए डांस मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा. इस बार का फाइनल भी दो टैंलेंटेड डांसर्स ने जीता.

कौन बने 'सुपर डांसर चैप्टर 5' के विजेता?

इस सीजन टॉप छह फाइनलिस्ट्स में अप्सरा, अध्याश्री, सुकृति, अदिति, सोमान्श और नमीष जैसे टैंलेंटेड डांसर्स शामिल थे. फाइनल में सभी ने अपनी जी-जान लगाकर परफॉर्म किया. लेकिन अंत में ट्रॉफी के जॉइंट विजेता अध्याश्री और सुकृति बने. बॉलीवुड के लीजेंड और भारत के सबसे पसंदीदा डांसरों में से एक गोविंदा जजेस पैनल में शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और मार्जी पेस्टोंजी के साथ शामिल हुए थे. उन्होंने ही इस सीजन का विनर अनाउंस किया था.

ट्रॉफी जीतने के बाद अध्याश्री ने कहा, 'सुपर डांसर ने मुझे वो मंच दिया जहां मैं कुछ बेहतरीन डांसरों और बड़े बॉलीवुड सेलेब्स के सामने परफॉर्म कर सकी. मैंने पूरे सफर का मजा लिया और ट्रॉफी जीतना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है. मैं सभी को थैंक्यू बोलती हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, खासकर मेरी मां का, जिनके लगातार सपोर्ट ने मुझे अपना बेहतरीन देने के लिए प्रेरित किया.'

वहीं सुकृति ने कहा, 'ट्रॉफी जीतकर मैं बहुत खुश हूं. अपनी मां को इतना खुश देखकर ये जीत और भी खास बन गई. मैं सुपर डांसर चैप्टर 5 के सेट पर बनाए गए पलों और जो दोस्त बनाए, उन्हें हमेशा याद रखूंगी. ये मेरी लिए एक खास जीत है.'

कौन हैं अध्याश्री और सुकृति?

बता दें कि अध्याश्री उपाध्याय 'सुपर डांसर चैप्टर 5' के अलावा 'डांस इंडिया डांस लिल मास्टर्स' 2022 की भी विजेता रह चुकी हैं. उनका सफर दोनों शोज में शुरू से लेकर अंत तक शानदार रहा है. वो सिलापत्थर, असम से आती हैं और अभी सिर्फ 9 साल की हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग 1.4 मिलियन के करीब है.

सोशल मीडिया पर अध्याश्री के डांस वीडियोज छाए रहते हैं और कोरियोग्राफर-डायरेक्टर रेमो डीसूजा संग उनका खास बॉन्ड भी है. वहीं सुकृति पौल सिलिगुरी, बंगाल से हैं, जो इससे पहले 'डांस बांग्ला डांस' सीजन 12 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. ये उनका पहला रियलिटी शो है जिसकी वो विजेता बनी हैं. सोशल मीडिया पर उनके 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं.

