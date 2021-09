Sidharth Shukla की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई फैन कोमा में, एक्टर की मौत से पहुंचा सदमा

टीवी के पॉपुलर एक्टर, बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने उनके चाहने वालों को गहरा सदमा दिया है. जहां पर‍िवार वाले और शहनाज गिल बेसुध हैं, वहीं सिद्धार्थ की एक फीमेल फैन का भी बहुत बुरा हाल है. एक्टर की मौत की खबर फैन बर्दाश्त नहीं कर पाईं और अब वह कोमा में हैं.

एक शख्स ने अस्पताल से फैन की तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी है. वहीं कव‍िता कौश‍िक ने भी फैन की हालत पर दुख जताया है. उन्होंने दूसरों को अपना ख्याल रखने की अपील की है.

Sidharth Shukla Death: 'सिद्धार्थ के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा', शहनाज का वीडियो वायरल

Getwell soon. Doctor said she is under partial coma due to excessive stress her pupil & limbs are not responding, i want every fan admires and supporters to stay calm, stop thinking much, and distract your mind, i knw its not easy. Bt u will have to let Sidharth go. Prayers🙏 pic.twitter.com/WbQ4MzsBB6

शख्स ने शेयर की अस्पताल से फोटो

शख्स ने लड़की की फोटो शेयर कर लिखा 'जल्दी ठीक हो जाओ. डॉक्टर ने कहा कि वह पार्श‍ियल कोमा में हैं, एक्सेस स्ट्रेस के कारण उसकी आंखों की पुतल‍ियां और शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं. सभी फैंस और सपोर्टर्स को शांत रहने की सलाह देता हूं. ज्यादा मत सोच‍िए और अपने दिमाग को दूसरी बातों में बहलाएं, मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर आपको Sidharth को जाने देना होगा. दुआएं'.

Saw images of a fan in a coma in an icu,Please take care of yourselves all Sidharth and Shehnaaz fans, I sincerely request you to think of your parents and families too! Sidharth would never be happy with this, to pay him respect pls be strong and try to lift each other up now🙏