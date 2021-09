Sidharth Shukla Death: 'सिद्धार्थ के साथ मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा', शहनाज का वीडियो वायरल

टीवी-बॉलीवुड जगत के जाने-माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया. शुक्रवार दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया. इनके अचानक चले जाने से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है. खासकर शहनाज गिल की हालत काफी खराब नजर आती है. एक्ट्रेस का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनका रो-रोकर बुरा हाल बखूबी देखा जा सकता था. बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला सीरियल 'बालिका वधु' से मशहूर हुए थे. इन्होंने 'बिग बॉस 13' की ट्रॉफी अपने नाम की थी. सहनाज गिल संग इनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत नजर आती थी. दोनों के फैन्स ने इन्हें 'SidNaaz' नाम दिया हुआ था.

वायरल हो रहा वीडियो

अब शहनाज गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस कहती नजर आ रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला संग उनका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता. हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को 'बिग बॉस ओटीटी' पर करण जौहर के साथ देखा गया था. इस दौरान करण ने शहनाज से सवाल किया ता कि दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है?

Nazar lag gai 💔



Just some days before when #SidharthShukIa & #ShehnaazGiII (aka #SidNaaz ) came in #BigBossOTT ! pic.twitter.com/foLgGdbVJD