सिद्धार्थ शुक्ला जैसे मशहूर एक्टर के अभ‍िनय ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी बलग पहचान बनाई थी. उनका जाना उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे जैसा है. इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने सिद्धार्थ के अचानक मौत पर दुख जताया है. कॉमेड‍ियन कप‍िल शर्मा ने भी ट्वीट कर सिद्धार्थ शुक्ला के पर‍िवार को संवदेना दी है.

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शॉक्ड कप‍िल ने लिखा 'हे भगवान, ये बहुत शॉक‍िंग और दिल तोड़ने वाला है, उनके पर‍िवार को मेरी संवदेनाएं और सिद्धार्थ की आत्मा को शांत‍ि मिले यही प्रार्थना करता हूं. ओम शांत‍ि'. कप‍िल के अलावा टीवी जगत के अन्य स्टार्स ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर शोक जाह‍िर किया है.

Oh god, it’s really shocking n heartbreaking, my condolences to the family n prayers for the departed soul 🙏 Om Shanti https://t.co/BuyIepJjEi