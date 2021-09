Sidharth Shukla Death: सिद्धार्थ के आखिरी घंटे, सीने में दर्द, मां को दी आवाज, अस्पताल पहुंचने से पहले छोड़ दी आखिरी सांस

इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का कार्डियक अरेस्ट के चलते गुरुवार की सुबह साढ़े 10 बजे निधन हो गया. दरअसल, सिद्धार्थ शुक्ला ने बुधवार रात सोने से पहले कुछ दवाई खाई थीं, लेकिन अगली सुबह वह उठ नहीं सके. अस्पताल ले जाने के बाद एक्टर के निधन की पुष्टि हुई. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह तीन-साढ़े तीन बजे सिद्धार्थ उठे थे. एक्टर ने अपनी मां को बताया और सीने में दर्द की शिकायत बताई. मां ने पानी दिया और उन्हें सोने के लिए कहा.

अगली सुबह एक्टर की मां रीटा ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं रहीं. मां ने बेटी को फोन किया. बेटी और दामाद मिलकर सिद्धार्थ को मुंबई स्थित कूपर अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने सुबह साढ़े 10 बजे मृत घोषित कर दिया. एंब्यूलेंस में सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल सुबह 9:40 पर लाया गया. इस दौरान उनके साथ बहन, जीजा, कजिन भाई और तीन दोस्त मौजूद रहे. करीब 10:15 बजे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बॉडी में नहीं मिला कोई चोट का निशान



सिद्धार्थ शुक्ली की बॉडी को तीन बार एग्जामिन किया गया. एक्टर की अंदरूनी कोई चोट का निशान नहीं है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ बॉडी के साथ नहीं की गई है. मालूम हो कि एक्टर की बॉडी का पोस्टमॉर्टम भी हुआ, जोकि तीन घंटे तक चला था. डॉक्टर्स एक्टर की रिपोर्ट को शुक्रवार सुबह जारी करेंगे. शुक्रवार सुबह 10-11 बजे एक्टर का अंतिम संस्कार किया जाएगा. टीवी और बॉलीवुड जगत के कई दिग्गज कलाकार सिद्धार्थ के घर पर मौजूद हैं.

स्ट्रेस और फिटनेस बनी Sidharth Shukla के हार्ट अटैक की वजह?

सिद्धार्थ के सबसे करीब शहनाज का बुरा हाल, मौत की खबर सुनकर लगा सदमा

सिद्धार्थ शुक्ला के ट्रेनर ने आज तक डॉट इन से बातचीत में एक्टर की मां और उनकी दोस्त शहनाज गिल का हाल बताया है. शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर उनकी मां के साथ हैं. दोनों की हालत बेहद खराब है. ट्रेनर ने कहा- मैं सिद्धार्थ की मां के पास बैठा रहा. उन्होंने कहा कि वह विश्वास ही नहीं कर पा रही हैं. उनको लग रहा है कि पीछे से वह आएगा और कहेगा कि कि मां यह दो मुझे, मां वह करो मुझे. सिद्धार्थ की मां मुझसे कहने लगी, मेरा बेटा तुझसे बहुत अटैच था न. दिन में कितनी बार बातें करते थे तुम लोग. यह बात सच है कि सिद्धार्थ सोने से पहले मुझे कॉल करता था और सुबह उठते ही मुझसे ही बात होती थी. भई मैं सोने जा रहा हूं कि सुबह उठा लेना मेरा कॉल. मां को लेकर मैं बहुत कन्सर्न था, क्योंकि सिद्धार्थ मम्मी के सबसे ज्यादा करीब थे. शहनाज भी वहीं बैठी हैं. शहनाज सिद्धार्थ के घर पर ही हैं. वह भी बेसुध थीं. वह ज्यादा बात नहीं कर रही थीं. बस एकटक बैठी थीं. शहनाज के अलावा इंडस्ट्री के भी कई लोग थे.

रश्मि संग तकरार, शहनाज संग प्यार, चर्चा में रही Sidharth की लव लाइफ

सलमान, अक्षय समेत इंडस्ट्री के बड़े सितारों ने दी श्रद्धांजलि

बिग बॉस 13 के होस्ट और एक्टर सलमान खान ने सिद्धार्थ के निधन पर दुख व्यक्त किया है. सलमान खान ने ट्वीट कर लिखा- तुम बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ. तुम्हें हमेशा याद करेंगे. परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. वहीं, अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा- सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर बहुत दुखद है. मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन यह दिल तोड़ने वाला है कि इस तरह का यंग टेलेंट इतनी जल्दी चला गया. इसके अलावा एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स रहे राहुल महाजन ने कहा- सिद्धार्थ का काम बहुत अच्छा चल रहा था. वह बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे. वह बहुत अच्छे इंसान थे. वह फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग थे. बहुत दयालु इंसान थे. वह अपनी मां से बहुत प्यार करते थे.

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP🙏 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 2, 2021

Life & death are both baffling. But when someone as young as #SidharthShukla passes away with suddenness, one is very sad... Condolences to his family.

RIP Sidharth 🙏🏼 pic.twitter.com/en1RJVuj8k — Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 2, 2021

Really sad to know about the passing away of #SiddharthShukla. I didn’t know him personally but it’s heartbreaking to know of such a talented life gone so soon. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 2, 2021

सिद्धार्थ ने की करण संग आखिरी बार बात

एक्टर करण कुंद्रा सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से करण कुंद्रा काफी शॉक्ड हैं. उन्होंने बताया कि एक रात पहले ही उनकी सिद्धार्थ शुक्ला संग फोन पर बात हुई. करण कुंद्रा ने सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "शॉकिंग, कल रात ही तो हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे. हम दोनों ही इंडस्ट्री में कितना अच्छा कर रहे हैं, इस पर बात हो रही थी, यकीन नहीं हो रहा. दोस्त, तुम बहुत जल्दी चले गए. तुम मुझे हमेशा याद आओगे, हमेशा हंसते रहना. बहुत दुखी हूं."

शाहरुख खान के फैन थे Sidharth Shukla, उनकी तरह होना चाहते थे हिट

सिद्धार्थ की आखिरी पोस्ट हुई वायरल

सिद्धार्थ ने आखिरी बार इंस्टाग्राम पर #TheHeroesWeOwe करके फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए एक पोस्ट किया था, जिसके नीचे हार्ट लाइन बनी थी. इसके साथ सिद्धार्थ ने एक बड़ा सा कैप्शन लिखा था. अफसोस की बात यह कि हार्ट लाइन की फोटो शेयर मेडिकल स्टाफ की सराहना करने वाले सिद्धार्थ आज अपनी ही दिल की धड़कन रुकने की वजह से इस दुनिया से रुख्सत हो गए.

ऐसा रहा सिद्धार्थ का करियर

सिद्धार्थ शुक्ला ने ब‍िग बॉस 13 में विनर बनकर सबका दिल जीता. महज 40 की उम्र में आज वह दुनिया को विदा कह गए. इंटीरियर डिजाइनिंग में पढ़ाई करने वाले सिद्धार्थ फुटबॉल के भी शौकीन थे. सिद्धार्थ की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की. इसके बाद रचना संसद स्कूल ऑफ़ इंटीरियर डिज़ाइन से इंटीरियर डिज़ाइन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उन्हें स्कूल में एक बहुत ही एथलेटिक बच्चे के रूप में जाना जाता था. उन्होंने टेनिस और फुटबॉल में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व भी किया.

Sidharth Shukla की मौत से टूटीं रश्मि देसाई, चर्चा में रही दोनों की तकरार

करियर की शुरुआत टीवी विज्ञापनों में एक मॉडल के रूप में करने वाले सिद्धार्थ को साल 2008 में “बाबुल का आंगन छूटे ना” टाइटल से बने सीरियल में काम करने का मौका मिला. इसके बाद सबसे अध‍िक पहचान उन्हें बालिका वधु सीरियल में शिवराज शेखर का किरदार निभाकर मिली. इस सीरियल ने उन्हें टेलीविज़न का स्टार बना दिया. कई टीवी सीरियल्स में आने के बाद वो बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए, जिसे बाद में उन्होंने जीता भी.