Sidharth Shukla Death के बाद क्यों फैंस को याद आए सुशांत? यूजर्स ने जोड़ा ये कनेक्शन

बी-टाउन इंडस्ट्री के लिए आज कठिन दिन है. बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया. मुंबई स्थित कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की पुष्टि की. पीटीआई संग बातचीत में अस्पताल के एक ऑफिशियल ने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला को जब अस्पताल लेकर आया गया तो वह दम तोड़ चुके थे. सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का गम पूरी इंडस्ट्री को है. फैन्स सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं.

इसी बीच फैन्स को सुशांत सिंह राजपूत की भी याद आ रही है. ट्विटर पर #SushantSinghRajput ट्रेंड होने लगा है. बता दें कि सुशांत बांद्रा स्थित अपने घर पर मृत पाए गए थे. हालांकि, उन्होंने सुसाइड की थी, जिसकी गुत्थी अभी तक उलझी नजर आ रही है. सुशांत सिंह राजपूत को पोस्टमॉर्टम के लिए कूपर अस्पताल ही ले जाया गया था. वहीं, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ, लेकिन इन्हें भी कूपर अस्पताल ही ले जाया गया. जहां एक्टर को मृत घोषित किया गया.

Some Similarities like Sushant

Singh Rajput



From TELEVISION to BOLLYWOOD



Balika Vadhu - Pavitra Rishta



Good Fan Following FANDOM



Outsider !



Fitness Freak 4 hrs a Day !



PEAK OF CAREER



Same COOPER HOSPITAL...#SiddharthShukla #SushantSinghRajput pic.twitter.com/WSpSkSkAs2 — Aaditya🪐🇮🇳☮️ (@Botwithhumour) September 2, 2021

Both talented.

Both outsiders.

Both got fame at an early age.



And both send to Cooper.!!! Why?#SushantSinghRajput#SidharthShukla pic.twitter.com/VdDhw776DH — All in One 🇮🇳 (@mayankm94847123) September 2, 2021

#SushantSinghRajput is trending!!



This is not just coincidence!

See other trends joined with SSR's name!



Cooper should be sealed!!#JusticeForSushantSinghRajput pic.twitter.com/coyawbVewc — Krutika (@its_krutika) September 2, 2021

फैन्स कर रहे तुलना

फैन्स दोनों की कई चीजों की तुलना कर रहे हैं. एक के बाद एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रहा है. फैन्स का कहना है कि दोनों को एक ही अस्पताल में ले जाने के साथ, दोनों काफी टैलेंटेड एक्टर्स थे. दोनों आउटसाइडर्स थे, दोनों ने ही टीवी से बॉलीवुड इंडस्ट्री तक का सफर तय किया था. सोशल मीडिया पर दोनों की ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी. दोनों फिटनेस को लेकर काफी जागरूक रहते थे. दोनों ही करियर के पीक पर थे जब इस दुनिया को अलविदा कह गए.

सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा दुनिया को अलविदा, देखें बिग बॉस की कुछ यादें

मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार, सिद्धार्थ के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं थे. सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर जांच के लिए पुलिस की एक टीम मौजूद है. अभी तक मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है. परिवार ने भी अभी तक एक्टर के निधन पर कोई सवाल खड़े नहीं किए हैं. बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला रात में कुछ दवाइयां लेकर सोए थे, जिसके बाद वह उठ ही नहीं सके.