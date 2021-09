Sidharth Shukla Death: अली गोनी का इमोशनल ट्वीट- 'जिसे हमेशा हंसता देखा...आज जैसा देखा बस दिल टूट गया'

बालिका वधू फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को ये दुनिया छोड़कर चले गए. उनकी उम्र महज 40 साल थी. सिद्धार्थ के यूं अचानक चले जाने से हर कोई दुखी है. स्टार्स लगातार सिद्धार्थ के घर जा रहे हैं. गुरुवार को वरुण धवन, प्रिंस नरूला, रश्मि देसाई, आरती सिंह, शेफाली जरीवाला, गुरमीत चौधरी जैसे स्टार्स पहुंचे.

वहीं बिग बॉस 14 का हिस्सा रहे अली गोनी और जैस्मिन भसीन भी सिद्धार्थ के घर पहुंचे. अली और जैस्मिन को पहले एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. दोनों की आंखें नम थीं. एयरपोर्ट से सीधे ही वो सिद्धार्थ के घर पहुंचे. इसके बाद अली गोनी ने एक इमोशनल कर देने वाला ट्वीट किया है.

अली गोनी ने किया ये पोस्ट

अली गोनी ने ट्वीट कर लिखा- चेहरा जो हमेशा हंसता हुआ देखा...खुश देखा...लेकिन आज जैसा देखा बस दिल टूट गया. सना स्ट्रॉन्ग रहो. #numb #heartbroken. वहीं जैस्मिन भसीन ने ट्वीट कर लिखा- Numb and in disbelief. तुम बहुत जल्दी चले गए. हेवेन को स्टार मिल गया. तुम्हें मिस करेंगे सिद्धार्थ.



