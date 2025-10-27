scorecardresearch
 

शहबाज के लिए 'बिग बॉस' देखती हैं शहनाज, भाई के बिहेवियर का बताया सच

शहबाज बदेशा की बहन शहनाज गिल का कहना है कि उनके वाला बिग बॉस सीजन 13 अभी तक का सबसे बेस्ट सीजन रहा है. वो अब बिग बॉस सिर्फ अपने भाई शहबाज को देखने के लिए देखती हैं.

भाई शहबाज के सपोर्ट में बोली शहनाज गिल (Photo: Instagram/badeshashehbaz)
भाई शहबाज के सपोर्ट में बोली शहनाज गिल (Photo: Instagram/badeshashehbaz)

सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस' लवर्स के बीच अक्सर ये बहस छिड़ी रहती है कि आखिर कौनसा सीजन अभी तक का बेस्ट है? ज्यादातर लोगों का मानना यही होता है कि सीजन 13 बेस्ट है. क्योंकि उसमें दिखाई गई लड़ाई, ड्रामा, दोस्ती और सलमान की होस्टिंग सबसे दमदार रही. अब सीजन 13 का हिस्सा रहीं शहनाज गिल ने भी कहा है कि उनका सीजन ही बेस्ट है.

'बिग बॉस 19' को लेकर क्या बोलीं शहनाज गिल?

शहनाज गिल, जिनके भाई इन दिनों बिग 'बॉस सीजन 19' का हिस्सा हैं, उन्होंने माना है कि उनका सीजन 'बिग बॉस' के इतिहास का सबसे बेस्ट सीजन है. एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया है कि वो अब 'बिग बॉस' सिर्फ अपने भाई शहबाज बदेशा की खातिर देखती हैं. जूम संग बातचीत में शहनाज ने कहा, 'हमारा सीजन बेस्ट था, क्योंकि उसमें सभी लोग रियल थे. एक भी बंदा फेक नहीं था. सभी के इमोशन्स भी असली थे. मतलब आज भी अगर दुश्मनी है, तो वो अभी तक चल रही है.'

'ये सीजन मैं शहबाज के लिए फॉलो करती हूं. लेकिन मैं सच बोलती हूं कि मैं पूरा शो आगे-आगे करके सिर्फ शहबाज को देखती हूं. एक होता है किसी को लाइव देखना. एक होता है, आगे-आगे करके देखते रहना. मैं अब या तो अमाल को देखती हूं, या शहबाज. क्योंकि इन दोनों की दोस्ती मुझे अच्छी लगती है. पूरा एपिसोड क्यों देखना?'

भाई शहबाज की जर्नी पर क्या बोलीं शहनाज?

शहनाज ने आगे शहबाज बदेशा की 'बिग बॉस' जर्नी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि लोगों ने शहबाज को खुलकर सपोर्ट नहीं किया. बल्कि वो उनकी एंट्री से निराश नजर आए. एक्ट्रेस ने कहा, 'यार मैं सच्ची बोलूं तो वो जैसा है ना, वैसा ही शो में दिख रहा है. जैसे ही वो बेचारा घर के अंदर घुसा है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया. बाहर के लोग भी अगर देखा जाए, तो उसकी तुलना मेरे साथ कर रहे हैं.'

'उसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि ये अंदर कैसे आ गया. इसे आना नहीं चाहिए था, ये बिग बॉस में आने के लिए हकदार नहीं है. जब से वो कॉमेडी कर रहा था, तभी से लोग उसे लेकर नेगेटिव ही बोले जा रहे हैं. उसके बारे में कोई पॉजिटिव नहीं था. लेकिन ठीक है, उसकी अपनी जर्नी है.'

शहबाज बदेशा, शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आए थे. उनका कॉमिक अंदाज घर में कई लोगों को पसंद आया. लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी दिखे. हालांकि शुरू-शुरू में शहबाज की जर्नी को सलमान ने भी सराहा. लेकिन बाद में उन्होंने भी शहबाज को समझाया कि मजाक-मस्ती के आड़ में वो जो भी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है.

