'अपने घर रखा, सेवा की पर...', एल्विश यादव पर भड़के शहनाज के भाई, यूट्यूबर पर लगाए आरोप

शहनाज गिल के भाई शहबाज ने यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. शहबाज ने बताया कि शहनाज और उन्होंने एल्विश को अपने घर रखा था, उनकी खास मेहमाननवाजी की, मगर फिर भी एल्विश ने उनका साथ नहीं दिया.

एल्विश यादव पर भड़के शहबाज (Photo: Instagram @badeshashehbaz @elvish_yadav)
Bigg Boss 19: एक्ट्रेस शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. शो में शहबाज को दर्शकों का मिस्क्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में शहजाब बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की बुराई करते दिखे. शहबाज ने एल्विश को एहसान फरामोश कहा, जिसके बाद से दोनों के फैंस सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए हैं. 

एल्विश ने शहबाज को दिया धोखा?

बता दें कि इस हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में एल्विश यादव गेस्ट के तौर पर आए थे. एल्विश और शहबाज पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं. मगर एल्विश ने शहबाज से कुछ खास बात नहीं की. वहीं, शो शुरू होने से पहले जियो हॉटस्टार पर ऑडियंस को शहबाज और मृदुल तिवारी में से किसी को एक को बिग बॉस के घर में जाने के लिए वोट देने के लिए कहा गया था. उस वक्त एल्विश ने शहबाज का नहीं, बल्कि मृदुल तिवारी को सपोर्ट किया था. एल्विश ने फैंस से मृदुल के लिए वोट मांगे थे. 

अब शो में जब एल्विश यादव गेस्ट बनकर आए तो शहबाज घरवालों से उनकी बुराई करते नजर आए. अमाल मलिक और जीशान कादरी संग बातचीत करते हुए शहबाज ने कहा- एल्विश ऐसा बंदा है, वो हमारे घर आया था. हमने फुल सेवा की उसकी. अपने डिजाइनर को बोलकर उसके लिए कपड़े बनवाए, उसके लिए सबकुछ किया. 

'मगर जब मेरी और मृदुल की वोटिंग हो रही थी तो उस बंदे ने ये बोला कि एक तरफा कर दो. अगर तुम्हें एक बंदे से ज्यादा प्यार है तो तुम ये बोल सकते थे कि भाई दोनों मेरे यार हैं, पर मैं चाहता हूं कि मृदुल आगे जाए. जबकि मेरी बहन शहनाज ने बोला था कि दोनों बच्चे हैं और दोनों को मौका मिलना चाहिए बिग बॉस में जाने का. अब इसको चुभ गई.' 

एल्विश ने तोड़ा शहबाज का दिल!

शहबाज की बातें सुनकर अमाल ने शहनाज की तारीफ की और कहा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता. जीशान कादरी ने भी शहबाज को समझाने की कोशिश की. जीशान ने शहबाज से कहा- तेरे घर में कोई आया, रहा, रोटी तोड़ी और फिर भी उसने सपोर्ट नहीं किया तो वो उसका दिखाता है तुम्हारा नहीं. 

शहबाज के इस कंफेशन के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. दोनों के फैंस एक दूसरे के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. अब शहबाज के इन आरोपों पर एल्विश यादव का क्या रिएक्शन होगा? ये देखने वाली बात होगी. 

---- समाप्त ----
