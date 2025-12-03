'शहनाज की कमाई खाता रहूंगा', शहबाज ने हेटर्स को दिया जवाब, स्टार बनकर भी बहन से मांगेंगे पैसे?

बिग बॉस 13 में पंजाब की कटरीना कैफ शहनाज गिल ने एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया था. सीजन 13 में उनके भाई शहबाज बदेशा ने ग्रैंड एंट्री मारी. घर का माहौल शहबाज ने लाइट किया. सबको उन्होंने खूब हंसाया. लेकिन शो में इतना सब करने के बाद भी शहबाज फिनाले में अपनी जगह नहीं बना पाए और एविक्ट हो गए. लेकिन खुशी की बात ये है कि अब वो भी स्टार बन गए हैं. उन्होंने बिग बॉस में आकर अपनी पहचान बना ली है.

पैसों के लिए शहनाज पर डिपेंडेंट हैं शहबाज

शहबाज ने शो में बहन शहनाज गिल पर फाइनेंसियली डिपेंडेंट रहने पर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें ताने मारते हैं. वो कहते हैं, मैं बहन की कमाई पर पलता हूं. इसके जवाब में शहबाज ने कहा था- हां, मैं पलता हूं, मेरी बहन मुझे पैसे देती है, क्योंकि मेरा कोई और नहीं है. उसके फैंस भी यही कहते हैं. अगर बहन दे रही है तो मैं खुशी से लूंगा. अगर वो मुझे मजाक में कहेगी कि तू ऊंची पहाड़ी से कूद जा, मैं बिना एक सेकेंड सोचे ऐसा कर दूंगा. अब बिग बॉस से फेम पाने के बाद भी क्या शहबाज बहन पर फाइनेंसियली डिपेंडेंट रहेंगे?

शहबाज का हेटर्स को जवाब

स्क्रीन संग बातचीत में शहबाज ने 'बहन की कमाई पर पलने वाला' टैग पर जवाब दिया है. वो कहते हैं- पहले जिंदगी में कुछ चीजें सही नहीं थीं. मैंने सोचा था बिग बॉस करने के बाद चीजें शानदार होंगी. अब वो अच्छा समय आ गया है. मैं अपना बेस्ट करूंगा. जहां तक बहन की कमाई पर पलने वाला टैग की बात है, मैं शहनाज की कमाई खाता रहूंगा, टेंशन नहीं है.

शहबाज ने शो में कई दफा बहन शहनाज और एक्स बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया था. लोगों का कहना था वो वोट और सिम्पेथी पाने के लिए शहनाज और सिद्धार्थ का नाम लेते हैं. इस पर भी शहबाज ने रिएक्ट किया है. वो कहते हैं- मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं देना चाहता हूं. मैं सालों से उनका नाम ले रहा हूं, तब भी क्या मैं वोट मांग रहा था? तब इन लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया था? अगर मेरा उनके साथ रिश्ता है तो क्या बुरा है?



