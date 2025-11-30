बिग बॉस 19 से बाहर हुए शहबाज, फरहाना भट्ट से लगाई थी शर्त, हुआ डबल नुकसान, देंगे 10 लाख?

बिग बॉस 19 में इस वीक फिनाले से पहले आखिरी 'वीकेंड का वार' का हुआ. जिस पर सभी की नजरें रहीं. शनिवार को जहां शो के होस्ट सलमान खान ने फरहाना को फटकार लगाई तो वहीं अशनूर कौर को उनके रवैये के चलते शो से बाहर होना पड़ा. इस बीच शो से शहबाज बदेशा का पत्ता भी कट गया.

और पढ़ें

शहबाज बदेशा के एविक्शन के बाद अब शो से जुड़ा उनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें शहबाज, फरहाना भट्ट से शर्त लगाते हुए दिख रहे हैं.

शहबाज ने फरहाना से हारी शर्त

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फरहाना भट्ट, शहबाज से कह रही हैं, 'तू इस शो से ऐसे ही चल के जाएगा.' जवाब में शहबाज कहते हैं, 'चैलेंज, दोनों में से कौन जाएगा पहले?' इसके बाद फरहाना भट्ट, 1-1 लाख रुपये की शर्त लगाती हैं. वो कहती हैं, 'अगर तू पहले गया (बिग बॉस से) तो 1 लाख दूंगी और मैं गई तो तुझे 1 लाख...' इसके बाद शहबाज कॉन्फिडेंस में ये तक कह देते हैं कि अगर मैं पहले गया तो तुझे 10 लाख रुपये दूंगा.'

शहबाज बदेशा हुए शो से आउट

दरअसल अशनूर कौर ने टास्क के दौरान तान्या मित्तल को लकड़ी से मार दिया था. जो बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ था. जिस वजह से उसे शो से बाहर होना पड़ा. वहीं शहबाज को कम वोटिंग के चलते शो को अलविदा कहना पड़ा. ऐसे में सोशल मीडिया पर फरहाना और शहबाज की शर्त का वीडियो तेजी से वायरल हुआ.

Advertisement

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट्स

अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बाहर होने की खबर के बाद अब फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और मालती चाहर बचे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन अगले हफ्ते बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम करता है.

---- समाप्त ----