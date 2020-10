स्वरा भास्कर को बिग बॉस के घर में देखना चाहती हैं शेफाली, इन सेलेब्स का भी लिया नाम

बिग बॉस 2020 की शुरुआत हो चुकी है. शो में कंटेस्टेंट्स ने एंट्री भी मार ली है. कोविड-19 के दौर में नए फ्लेवर के साथ सलमान खान का पॉपुलर टीवी शो दस्तक दे चुका है. शो का 13वां सीजन काफी सफल रहा था. शो में कई सारे कंटेस्टेंट्स ने पॉपुलैरिटी हासिल की. इन्हीं में से एक नाम रहीं शेफाली जरिवाला. हालिया इंटरव्यू के दौरान शैफाली ने बताया कि वे अपनी बिग बॉस जर्नी को किस तरह से देखती हैं साथ ही उन्होंने बिग बॉस 2020 को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

इसपर बात करते हुए शेफाली ने पिंकविला को दए इंटरव्यू में कहा- बिग बॉस के घर पर मेरी एक्सपेक्टेशन, रिएलिटी से काफी दूर रह गई. मुझे लगा था कि बिग बॉस के घर पर मेरी जर्नी 2 हफ्तों की होगी. मगर पहले हफ्ते ही मैं दवाब महसूस करने लगी. मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पहले हफ्ते में ही एलिमिनेट हो जाऊंगी. तहसीन पूनावाला, हिंदुस्तानी भाऊ और केसारी लाला यादव जैसे भयंकर लोगों से मेरा सामना हुआ. मगर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होने के बाद भी मैं शो में करीब 3 महीने तक टिकी रही.

