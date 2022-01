Shaheer Sheikh के पिता वेंटीलेटर पर, कोरोना से लड़ रहे जंग, फैंस से बोले- दुआ करो

कोरोना वायरस की इस लहर ने लगभग हर दूसरे घर में अपनी दस्तक दे दी है. आम पब्ल‍िक से लेकर बॉलीवुड और टेलीव‍िजन स्टार्स भी इस महामारी का सामना कर रहे हैं. टीवी के पॉपुलर एक्टर शाहीर शेख के पापा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं. कोव‍िड के इंफेक्शन की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई है. एक्टर ने ट्वीट कर अपने फैंस से दुआएं मांगी हैं.

शाहीर ने अपने पापा की फोटो शेयर कर लिखा 'मेरे डैड वेंटीलेटर पर हैं...कोव‍िड के गंभीर इंफेक्शन से जूझ रहे हैं...प्लीज उन्हें अपनी दुआओं में रखें.' शाहीर का यह ट्वीट एक बेबस बेटे की पीड़ा दिखाता है. अपने पापा के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे शाहीर को लोगों ने ढांढस बंधाया है. एक्टर करणवीर शर्मा ने लिखा 'उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताएं'. वत्सल सेठ समेत अन्य सेलेब्स ने भी शाहीर के पापा के लिए दुआएं की है.

Farah Khan ने हवा में ऐसे लहराए बाल, फिदा हुए Sonu Sood, बोले 'Ufff'

My dad is on a ventilator, suffering from a severe covid infection… pls keep him in your prayers ..🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/z83Y6tigMs