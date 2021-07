क्यों फेल हुआ था KBC का तीसरा सीजन? प्रोड्यूसर बोले 'अमिताभ से हुई थी शाहरुख की तुलना'

हिट क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 12 सीजन टीवी पर आ चुके हैं और 13वां आने को तैयार है. कौन बनेगा करोड़पति के एक सीजन को छोड़कर बाकी सभी सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया है. वह सीजन था शो का तीसरा सीजन. 2007 में जब अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति करने से मना कर दिया था तब शाहरुख खान को यह मौका दिया गया था.

प्रोड्यूसर ने की शाहरुख वाले सीजन के बारे में बात

केबीसी की टीम ने सोचा था कि शाहरुख खान के साथ शो का एक और बेहतर चलेगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और शो की रेटिंग गिर गई थी. दर्शकों को अमिताभ बच्चन की जगह आए शाहरुख खान पसंद नहीं आए थे. इसलिए अमिताभ को अगले सीजन में दोबारा लेकर आया गया था. अब एक नए इंटरव्यू में केबीसी के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु ने सीजन 3 और शाहरुख खान के उसमें फ्लॉप होने को लेकर बात की है.

उन्होंने कहा, 'शाहरुख खान के साथ जो बात नहीं चली वह थी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तुलना. मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने केबीसी को अपने चार्म और मजाकिया अंदाज में किया था. जितना मुझे पता है शो की रेटिंग्स अच्छी थीं. हमने शाहरुख खान के साथ तीन शो किए हैं. मेरे हिसाब तो वह टीवी के सबसे नेचुरल होस्ट में से एक हैं.'

सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि अमिताभ का करिज्मा मैच करना मुश्किल है. उन्होंने कहा, 'लेकिन यह मानो अमिताभ केबीसी की ABC हैं. इस शो पर उनकी जगह लेना बहुत बड़ी बात है.'

आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन भी पहले केबीसी को करना नहीं चाहते थे. शो का फर्स्ट सीजन जब अमिताभ को दिया गया तब वह भी इसे लेकर श्योर नहीं थे. तब अमिताभ बच्चन फिल्म एक्टर थे और टीवी पर आने में हिचकिचा रहे थे. हालांकि केबीसी की टीम उन्हें लंदन लेकर गई थी जहां उन्हें ओरिजिनल शो Who Wants To Be A Millionaire की शूटिंग दिखाई. इसके बाद अमिताभ शो को करने के लिए राजी हुए थे.