scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी के लिए जीना चाहते थे सतीश शाह, करवाया था किडनी ट्रांसप्लांट, करीबी एक्टर का खुलासा

सचिन पिलगांवकर ने 74 वर्ष की आयु में सतीश शाह के निधन के बाद उन्हें याद किया और उनके अंतिम मैसेज तथा मराठी फिल्मों के बाद से उनकी गहरी दोस्ती के बारे में बताया.

Advertisement
X
सतीश शाह पर बोले सचिन पिलगांवकर (Photo: ITG)
सतीश शाह पर बोले सचिन पिलगांवकर (Photo: ITG)

बॉलीवुड के सीनियर एक्टर सतीश शाह का शनिवार दोपहर 74 साल की उम्र में निधन हो गया था. आज सुबह उनका पार्थिव शरीर हिंदुजा हॉस्पिटल से उनके घर लाया गया. जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले (वेस्ट) स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ. 

बता दें कि सतीश शाह का करियर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं था. उन्होंने टीवी के कई सीरियलों में भी काम किया. उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया. अपनी पहली मराठी फिल्म के सेट पर ही उनकी मुलाकात सचिन पिलगांवकर से हुई थी.

मराठी फिल्म सेट पर हुई मुलाकात
पिलगांवकर ने गम्मत जमात नाम की फिल्म का डायरेक्शन किया था और यहीं से उनकी गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई. न्यूज18 शोशा से खास बातचीत में उन्होंने पिछले कुछ महीनों में शाह के जीवन से जुड़ी कुछ शॉकिंग बातें बताईं. सचिन पिलगांवकर ने कहा, 'गम्मत जमात उनकी पहली मराठी फिल्म थी. हमें साथ आने का एक बहाना चाहिए था और 1987 की यह फिल्म बस यही थी. उसके बाद हमने फिर कभी साथ काम नहीं किया. लेकिन उस फिल्म के सेट पर हम अच्छे दोस्त बन गए.'

सम्बंधित ख़बरें

Yuvika Chaudhary ने खोला Prince संग रिश्ते का राज़ 
Harshvardhan Rane nepotism,
'बॉलीवुड से पूरा नेपोटिज्म खत्म…’, बोले एक्टर हर्षवर्धन राणे 
Shilpa Shetty
एयरपोर्ट पर स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं Shilpa Shetty 
Yuvika Chaudhary,Prince Narula
प्रेग्नेंसी में बिगड़े थे प्रिंस से रिश्ते, युविका बोलीं- भगवान भरोसे छोड़ दिया था 
Huma Qureshi
एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं Huma Qureshi 
Advertisement

एक्टर ने आगे कहा, 'सतीश, उनकी पत्नी मधु, सुप्रिया और मैं बहुत करीब आ गए और जल्द ही मैं-सुप्रिया, सतीश-मधु, अशोक सराफ-उनकी पत्नी और लक्ष्मीकांत बेर्डे-उनकी पत्नी एक ग्रुप बन गए. ये चारों जोड़े महीने में कम से कम दो-तीन बार मिलने आते थे. हैरानी की बात है कि गम्मत जमात के बाद सतीश और मैंने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन इसने हमें करीबी दोस्त बनने से नहीं रोका.

सतीश शाह की पत्नी पर बोले सचिन
सचिन ने बताया, 'सतीश और मधु हमेशा से बेहद मिलनसार और प्यारे रहे हैं. हम अपनी सभी फिल्मों के प्रीमियर पर उन्हें जरूर बुलाते थे. वे स्क्रीनिंग और पार्टियों में आते थे. वे हमेशा हमारे मेहमानों और आमंत्रित लोगों की सूची में होते थे. हम उनके बिना कोई भी जश्न नहीं मना सकते थे और अब मैं सोच रहा हूं कि उनके बिना हम कोई भी जश्न कैसे मना पाएंगे?

'बदकिस्मती से मधु भी ठीक नहीं हैं. उन्हें अल्जाइमर है. इसी साल सतीश का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ. वह अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे ताकि मधु की देखभाल कर सकें. वह डायलिसिस पर थे. इससे पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, जो सफल रही थी. सुप्रिया तीन दिन पहले ही सतीश और मधु से मिलने गई थीं. मैं शूटिंग के कारण नहीं जा सकी. उन्होंने कुछ संगीत बजाया और सुप्रिया और मधु ने डांस किया. मधु को याद आया कि वह कैसे चा-चा-चा डांस करती थीं.

Advertisement

मौत से पहले भेजा आखिरी मैसेज
सतीश और मैं लगातार मैसेज किया करते रहते थे. दरअसल आज दोपहर 12:56 बजे मुझे उनका एक मैसेज मिला, जिसका मतलब है कि उस समय भी वह बिल्कुल ठीक थे. यह कहना कि मैं सदमे में हूं, कम है. इंडस्ट्री का नुकसान तो हुआ ही और वह बात अलग है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी निजी क्षति है. आप सच में नहीं जानते कि आपका क्या इंतज़ार कर रहा है. आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते. आप नहीं जानते कि आपका समय कब आएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Buxar Election
    Advertisement