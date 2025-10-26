पत्नी के लिए जीना चाहते थे सतीश शाह, करवाया था किडनी ट्रांसप्लांट, करीबी एक्टर का खुलासा

बॉलीवुड के सीनियर एक्टर सतीश शाह का शनिवार दोपहर 74 साल की उम्र में निधन हो गया था. आज सुबह उनका पार्थिव शरीर हिंदुजा हॉस्पिटल से उनके घर लाया गया. जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले (वेस्ट) स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ.

बता दें कि सतीश शाह का करियर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं था. उन्होंने टीवी के कई सीरियलों में भी काम किया. उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया. अपनी पहली मराठी फिल्म के सेट पर ही उनकी मुलाकात सचिन पिलगांवकर से हुई थी.

मराठी फिल्म सेट पर हुई मुलाकात

पिलगांवकर ने गम्मत जमात नाम की फिल्म का डायरेक्शन किया था और यहीं से उनकी गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई. न्यूज18 शोशा से खास बातचीत में उन्होंने पिछले कुछ महीनों में शाह के जीवन से जुड़ी कुछ शॉकिंग बातें बताईं. सचिन पिलगांवकर ने कहा, 'गम्मत जमात उनकी पहली मराठी फिल्म थी. हमें साथ आने का एक बहाना चाहिए था और 1987 की यह फिल्म बस यही थी. उसके बाद हमने फिर कभी साथ काम नहीं किया. लेकिन उस फिल्म के सेट पर हम अच्छे दोस्त बन गए.'

एक्टर ने आगे कहा, 'सतीश, उनकी पत्नी मधु, सुप्रिया और मैं बहुत करीब आ गए और जल्द ही मैं-सुप्रिया, सतीश-मधु, अशोक सराफ-उनकी पत्नी और लक्ष्मीकांत बेर्डे-उनकी पत्नी एक ग्रुप बन गए. ये चारों जोड़े महीने में कम से कम दो-तीन बार मिलने आते थे. हैरानी की बात है कि गम्मत जमात के बाद सतीश और मैंने कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन इसने हमें करीबी दोस्त बनने से नहीं रोका.

सतीश शाह की पत्नी पर बोले सचिन

सचिन ने बताया, 'सतीश और मधु हमेशा से बेहद मिलनसार और प्यारे रहे हैं. हम अपनी सभी फिल्मों के प्रीमियर पर उन्हें जरूर बुलाते थे. वे स्क्रीनिंग और पार्टियों में आते थे. वे हमेशा हमारे मेहमानों और आमंत्रित लोगों की सूची में होते थे. हम उनके बिना कोई भी जश्न नहीं मना सकते थे और अब मैं सोच रहा हूं कि उनके बिना हम कोई भी जश्न कैसे मना पाएंगे?

'बदकिस्मती से मधु भी ठीक नहीं हैं. उन्हें अल्जाइमर है. इसी साल सतीश का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ. वह अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे ताकि मधु की देखभाल कर सकें. वह डायलिसिस पर थे. इससे पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, जो सफल रही थी. सुप्रिया तीन दिन पहले ही सतीश और मधु से मिलने गई थीं. मैं शूटिंग के कारण नहीं जा सकी. उन्होंने कुछ संगीत बजाया और सुप्रिया और मधु ने डांस किया. मधु को याद आया कि वह कैसे चा-चा-चा डांस करती थीं.

मौत से पहले भेजा आखिरी मैसेज

सतीश और मैं लगातार मैसेज किया करते रहते थे. दरअसल आज दोपहर 12:56 बजे मुझे उनका एक मैसेज मिला, जिसका मतलब है कि उस समय भी वह बिल्कुल ठीक थे. यह कहना कि मैं सदमे में हूं, कम है. इंडस्ट्री का नुकसान तो हुआ ही और वह बात अलग है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी निजी क्षति है. आप सच में नहीं जानते कि आपका क्या इंतज़ार कर रहा है. आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते. आप नहीं जानते कि आपका समय कब आएगा.

