पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोले- हमें लोगों की नजरों...

एक्टर और पहलवान संग्राम सिंह और पायल रोहतगी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक की खबरें खूब वायरल होती हैं. वहीं इस बीच एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ संग्राम के बढ़ते ऑनलाइन इंटरैक्शन को लेकर भी बात होने लगी. अब इस पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.

ज़ूम को दिन इंटरव्यू में संग्राम सिंह ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि कैसे लोगों की नजरों में रहने के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं. उन्होंने कहा, 'हर किसी की अपनी-अपनी बातें होती हैं, मीडिया में जो भी होता है, वह यह है कि लोग अपनी सालगिरह पर तलाक दे देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सबको रोक नहीं सकते. मेरा मानना ​​है कि जब तक ईश्वर हमारे साथ है, जब तक हम साथ हैं, हम साथ रह रहे हैं, ऐसी खबरों और अफवाहों का कोई मतलब नहीं है.'

संग्राम ने आगे कहा, 'जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आज शादी कर लो और फिर तलाक हो जाए. यह जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, धैर्य रखो. मीडिया इतना काम नहीं कर पाएगा. सोशल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान हैं और जो भी खबर प्रकाशित होती है, वह सच पर आधारित होनी चाहिए. सोशल मीडिया भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं, दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, देश पर क्या असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है... पहले हमें खबरें प्रेस से मिलती थीं, अब सोशल मीडिया से मिलती हैं.'

ऑनलाइन ट्रोलिंग पर क्या कहा?

सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर बात करते हुए संग्राम ने कहा, 'मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी पब्लिश हो, अगर वह मीडिया में आ रहा है तो ठीक है. हमें सामान्य रहना चाहिए और अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए, कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है. हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें लोगों की नजरों में बने रहना होगा और ट्रोल्स, मीडिया पोस्ट्स या अफवाहों को रोकने वाला कोई नहीं है. सबसे अच्छी बात यही है कि अपना काम करते रहो और सामान्य रहो.'

कब हुई पायल-संग्राम की शादी?

बता दें कि पायल रोहतगी और संग्राम सिंह ने 9 जुलाई 2022 को आगरा में एक निजी समारोह में शादी की थी. इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के लिए दिल्ली और अहमदाबाद में शादी के रिसेप्शन आयोजित किए थे. हालांकि शादी के चंद सालों में ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आने लगीं. इसी साल जुलाई में ऐसी चर्चा थी कि पायल और संग्राम एक दूसरे से तलाक ले रहे है. लेकिन दोनों ने ही इस खबर को अफवाह बताया था.

