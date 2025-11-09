scorecardresearch
 

Feedback

पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोले- हमें लोगों की नजरों...

एक्ट्रेस पायल रोहतगी और उनके पहलवान पति संग्राम सिंह की पर्सनल लाइफ इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. अब दोनों के तलाक की खबरों के बीच संग्राम सिंह का रिएक्शन आया है. जानिए उन्होंने कहा...

Advertisement
X
पायल रोहतगी और संग्राम सिंह (Photo: Payal Rohatgi Instagram)
पायल रोहतगी और संग्राम सिंह (Photo: Payal Rohatgi Instagram)

एक्टर और पहलवान संग्राम सिंह और पायल रोहतगी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं.  सोशल मीडिया पर दोनों के तलाक की खबरें खूब वायरल होती हैं. वहीं इस बीच एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ संग्राम के बढ़ते ऑनलाइन इंटरैक्शन को लेकर भी बात होने लगी. अब इस पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.

संग्राम सिंह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
ज़ूम को दिन इंटरव्यू में संग्राम सिंह ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि कैसे लोगों की नजरों में रहने के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं. उन्होंने कहा, 'हर किसी की अपनी-अपनी बातें होती हैं, मीडिया में जो भी होता है, वह यह है कि लोग अपनी सालगिरह पर तलाक दे देते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सबको रोक नहीं सकते. मेरा मानना ​​है कि जब तक ईश्वर हमारे साथ है, जब तक हम साथ हैं, हम साथ रह रहे हैं, ऐसी खबरों और अफवाहों का कोई मतलब नहीं है.'

संग्राम ने आगे कहा, 'जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आज शादी कर लो और फिर तलाक हो जाए. यह जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, धैर्य रखो. मीडिया इतना काम नहीं कर पाएगा. सोशल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान हैं और जो भी खबर प्रकाशित होती है, वह सच पर आधारित होनी चाहिए. सोशल मीडिया भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं, दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, देश पर क्या असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है... पहले हमें खबरें प्रेस से मिलती थीं, अब सोशल मीडिया से मिलती हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

Sangram Singh, Payal Rohatgi
तलाक की चर्चा के बीच पायल संग रोमांटिक हुए संग्राम, बोले- क्रेजी हो पर... 
Payal with Sangram
Payal ने लगाए धोखेबाजी के इल्जाम! पति Sangram बोले... 
Payal Sangram
Sangram का चल रहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर?  
Payal Rohatgi with Sangram
Payal Rohatgi ने पति संग तलाक की अटकलों पर किया रिएक्ट! 
sangram singh and payal
तलाक की खबरों से टूटीं Payal, बेहाल हुए Sangram? 
Advertisement

ऑनलाइन ट्रोलिंग पर क्या कहा?
सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर बात करते हुए संग्राम ने कहा, 'मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी पब्लिश हो, अगर वह मीडिया में आ रहा है तो ठीक है. हमें सामान्य रहना चाहिए और अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए, कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है. हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें लोगों की नजरों में बने रहना होगा और ट्रोल्स, मीडिया पोस्ट्स या अफवाहों को रोकने वाला कोई नहीं है. सबसे अच्छी बात यही है कि अपना काम करते रहो और सामान्य रहो.'

कब हुई पायल-संग्राम की शादी?
बता दें कि पायल रोहतगी और संग्राम सिंह ने 9 जुलाई 2022 को आगरा में एक निजी समारोह में शादी की थी. इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के लिए दिल्ली और अहमदाबाद में शादी के रिसेप्शन आयोजित किए थे. हालांकि  शादी के चंद सालों में ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आने लगीं.  इसी साल जुलाई में ऐसी चर्चा थी कि पायल और संग्राम एक दूसरे से तलाक ले रहे है. लेकिन दोनों ने ही इस खबर को अफवाह बताया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement